/वैशाली में मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, बेगूसराय में एक युवक पर हमला

दूसरी ओर बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिलमिल गांव में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी. युवक को दो गोलियां लगी हैं, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद हथियार लहराते हुए सभी अपराधी मौके से फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. घायल युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छपकी गांव निवासी शंकर यादव के बेटे गौतम कुमार के रूप में हुई है. गौतम के बांह में और पेट के निचले हिस्से में गोली लगी है. गोली लगने के बाद खून से लथपथ गौतम को ग्रामीणों की मदद से आनन-फानन में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.