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वैशाली में मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, बेगूसराय में एक युवक पर हमला

Bihar Crime News: बिहार में बेखौफ अपराधी गदर काटने में जुटे हैं और पुलिस लाचार नजर आ रही है. ताजा मामला वैशाली और बेगूसराय सामने आया है. शाली में आज (गुरुवार, 13 अगस्त) की सुबह-सुबह जिले के एक बड़े ठेकेदार की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार कर घायल कर दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 13, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:57 AM IST
वैशाली में मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, बेगूसराय में एक युवक पर हमला
Image Credit: वैशाली में मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार की गोली मारकर हत्या (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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