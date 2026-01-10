Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069811
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

'मुर्दाबाद...मुर्दाबाद... डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद', बिहार में गूंज रहा ये नारा, जमकर हो रहा विरोध, जानिए क्यों?

Begusarai Latest News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बेगूसराय में विरोध प्रदर्शन किया गया. भाकपा माले और उसके सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप का पुतला भी जलाया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 03:53 PM IST

Trending Photos

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय जिले में 10 जनवरी, 2026 दिन शनिवार को भाकपा माले और उसके सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने ट्रंप का पुतला दहन करते हुए अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. यह विरोध प्रदर्शन भाकपा माले जिला कार्यालय से शुरू हुआ, जहां से माले, जसम, आइसा और एआईडीएफ के संयुक्त बैनर तले एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया. मार्च शहर के कई रास्तों से गुजरते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ट्रंप मुर्दाबाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए.

वहीं, पुतला दहन के बाद प्रतिरोध मार्च एक सभा में तब्दील हो गया. सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव और राज्य कमेटी सदस्य दिवाकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत वेनेजुएला के निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया मादुरो को निशाना बनाकर हमला किया गया और गिरफ्तारी की गई, जो बेहद शर्मनाक और आतंकवादी कृत्य है.

उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि वह राष्ट्रपति ट्रंप के इस कायराना और साम्राज्यवादी कदम के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराए. दिवाकर प्रसाद ने कहा कि यह कार्रवाई दुनिया के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है और इसे मानवाधिकारों की आड़ में की गई साम्राज्यवादी दखलअंदाजी बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अमेरिका खुद को सभ्यता और मानवाधिकारों का हिमायती बताता है, लेकिन संप्रभु देशों पर हमले उसकी सभ्यता की पोल खोलते हैं. उन्होंने वेनेजुएला की संघर्षशील जनता के साथ एकजुटता जताते हुए फौरन रिहाई की मांग की और साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ दुनिया भर की प्रगतिशील जनता के साथ खड़े रहने का ऐलान किया.

इस विरोध प्रदर्शन में जसम के राज्य सचिव दीपक सिन्हा, आइसा के सोनू फरनाज, माले नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव, शिक्षाविद राजाराम आर्य समेत कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे. वहीं, इस पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन को लेकर शहर में कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा. हालांकि, पुलिस बल की तैनाती के बीच कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

यह भी पढ़ें: 'दुनिया को बेवकूफ बनाना आता है, तभी राजनीति में आइए', फिर छलका खेसारी का दर्द

TAGS

Bihar NewsDonald TrumpBegusarai News

Trending news

Bihar News
'मुर्दाबाद...मुर्दाबाद... डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद', बिहार में गूंज रहा ये नारा
Khesari Lal Yadav
'दुनिया को बेवकूफ बनाना आता है, तभी राजनीति में आइए', फिर छलका खेसारी का दर्द
Motihari News
रक्सौल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई, अवैध घुसपैठ करते श्रीलंकाई नागरिक समेत दो गिरफ्तार
Jharkhand news
परिजनों के चेहरों पर मुस्कान: 14 जनवरी को झारखंड आएंगे नाइजर से रिहा हुए 5 मजदूर
Khesari Lal Yadav
आरजेडी की हार से लेकर भारत रत्न तक, खेसारी का बयान, पवन सिंह और निरहुआ पर भी तंज
Land for job scam
घोटालेबाजों की खैर नहीं! बगहा विधायक ने साधा लालू परिवार पर निशाना
Giriraj Singh
'बंगाल को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती हैं', गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को घेरा
JDU
'अरे कौन है ई, क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने वाला?', लालू परिवार पर JDU का वार
Raxaul Income Tax Raid
तनिष्क से लेकर हीरो तक 'रेड ही रेड': रक्सौल में आयकर विभाग की घेराबंदी
KC Tyagi
क्या JDU और के.सी. त्यागी की राहें हो गई अलग? पार्टी ने कहा- कोई औपचारिक संबंध नहीं