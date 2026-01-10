'मुर्दाबाद...मुर्दाबाद... डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद', बिहार में गूंज रहा ये नारा, जमकर हो रहा विरोध, जानिए क्यों?

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय जिले में 10 जनवरी, 2026 दिन शनिवार को भाकपा माले और उसके सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने ट्रंप का पुतला दहन करते हुए अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. यह विरोध प्रदर्शन भाकपा माले जिला कार्यालय से शुरू हुआ, जहां से माले, जसम, आइसा और एआईडीएफ के संयुक्त बैनर तले एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया. मार्च शहर के कई रास्तों से गुजरते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ट्रंप मुर्दाबाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए.

वहीं, पुतला दहन के बाद प्रतिरोध मार्च एक सभा में तब्दील हो गया. सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव और राज्य कमेटी सदस्य दिवाकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत वेनेजुएला के निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया मादुरो को निशाना बनाकर हमला किया गया और गिरफ्तारी की गई, जो बेहद शर्मनाक और आतंकवादी कृत्य है.

उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि वह राष्ट्रपति ट्रंप के इस कायराना और साम्राज्यवादी कदम के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराए. दिवाकर प्रसाद ने कहा कि यह कार्रवाई दुनिया के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है और इसे मानवाधिकारों की आड़ में की गई साम्राज्यवादी दखलअंदाजी बताया.

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अमेरिका खुद को सभ्यता और मानवाधिकारों का हिमायती बताता है, लेकिन संप्रभु देशों पर हमले उसकी सभ्यता की पोल खोलते हैं. उन्होंने वेनेजुएला की संघर्षशील जनता के साथ एकजुटता जताते हुए फौरन रिहाई की मांग की और साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ दुनिया भर की प्रगतिशील जनता के साथ खड़े रहने का ऐलान किया.

इस विरोध प्रदर्शन में जसम के राज्य सचिव दीपक सिन्हा, आइसा के सोनू फरनाज, माले नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव, शिक्षाविद राजाराम आर्य समेत कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे. वहीं, इस पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन को लेकर शहर में कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा. हालांकि, पुलिस बल की तैनाती के बीच कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

