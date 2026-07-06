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सोनू-मोनू को अरेस्ट कर खुद घिरी बिहार पुलिस, पुलिसिया कार्यशैली की जांच तेज, DIG खुद पहुंचे बरियारपुर गांव

Criminal Sonu Monu Arrest Controversy: बेगूसराय के टॉप-10 अपराधी सोनू और मोनू की गिरफ्तारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें पुलिसकर्मी की ओर से हथियार को अभियुक्तों की कमर में रखा जा रहा है. इसकी जांच के लिए रविवार (5 जुलाई) को मुंगेर रेंज के DIG और CID की टीम बलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव पहुंची.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 06, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:49 AM IST
सोनू-मोनू को अरेस्ट कर खुद घिरी बिहार पुलिस, पुलिसिया कार्यशैली की जांच तेज, DIG खुद पहुंचे बरियारपुर गांव
Image Credit: सोनू-मोनू को अरेस्ट कर खुद घिरी बिहार पुलिस (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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