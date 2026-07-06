/सोनू-मोनू को अरेस्ट कर खुद घिरी बिहार पुलिस, पुलिसिया कार्यशैली की जांच तेज, DIG खुद पहुंचे बरियारपुर गांव

बेगूसराय के टॉप-10 अपराधी सोनू और मोनू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कार्यशैली पर उठे विवाद की जांच अब तेज हो गई है. रविवार (5 जुलाई) को मुंगेर रेंज के DIG और CID की टीम बलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव पहुंची और ग्रामीणों व परिजनों से पूरे मामले की पूछताछ की. पुलिस के उच्च अधिकारियों ने कई घंटे तक गांव में रहकर दोनों अपराधियों के परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. इस मामले में पुलिस अधीक्षक मनीष ने कहा कि गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की उच्चस्तरीय जांच डीआईजी मुंगेर के नेतृत्व में कराई गई है. जांच के दौरान अधिकारियों ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों और परिजनों से पूछताछ की.