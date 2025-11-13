Advertisement
मांगा 100 रुपए, नहीं दिए तो मारा चाकू, बेगूसराय में अपराधियों का खूनी तांडव

Bihar Crime News: बेगूसराय में एक युवक से अपराधियों ने 100 रुपए मांगा, उसने देने से मना कर दिया. इसके बाद उन्होंने युवक को चाकू मार दिया. गंभीर रुप से जख्मी युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 13, 2025, 09:42 AM IST

बेगूसराय में अपराधियों का खूनी तांडव
बेगूसराय में अपराधियों का खूनी तांडव

Begusrai News: बेगूसराय जिले में अपराधी अब पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं. ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के एनएच-31 स्थित लोहिया नगर ओवरब्रिज के पास का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को 100 रुपये की रंगदारी नहीं देने पर चाकू से गोद-गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

संतोष कुमार छपकी गांव का निवासी 
घायल युवक की पहचान बीरपुर थाना क्षेत्र के छपकी गांव निवासी परमानंद महतो के पुत्र संतोष कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि संतोष कुमार ट्रैफिक चौक पर सब्जी बेचने का काम करता है. बुधवार की रात जब वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक अपराधी ने उससे 100 रुपये की रंगदारी मांगी. 

100 रुपये रंगदारी नहीं देने पर युवक को चाकू से गोदा
संतोष ने पैसे देने से इनकार किया, तो अपराधी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उसके शरीर पर 10 से अधिक वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उठाकर बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हमलावर की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

