बेगूसराय में अपराधियों का तांडव! 16 वर्षीय छात्र की सीने में गोली मारकर बेरहमी से की हत्या

बेगूसराय जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब उन्हें कानून का कोई डर नहीं रह गया है. ताज़ा मामला तेघड़ा थाना क्षेत्र के गोड़ा-1 पंचायत का है, जहाँ चुरामन चक बहियार में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्र आयुष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अपराधियों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब छात्र अपने मामा के घर से खेत की ओर जा रहा था. इस सनसनीखेज हत्या के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है और स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है.

मृतक आयुष कुमार गोड़ा पंचायत-1 के वार्ड संख्या-6 निवासी सिकंदर साह का सबसे छोटा बेटा था और वह नौवीं कक्षा का छात्र था. आयुष के दादा भागीरथ शाह ने रुंधे गले से बताया कि आयुष अपनी साइकिल लेकर खेत की ओर जा रहा था, जहाँ उसके मामा पहले से मौजूद थे. इसी दौरान घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसे रास्ते में ही रोक लिया और उसके सीने में गोलियां दाग दीं. आयुष के शरीर पर दो गोलियों के निशान पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अपराधियों ने उसे करीब से निशाना बनाया था. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए.

घटना की जानकारी काफी देर बाद तब मिली जब उस रास्ते से गुजर रहे राहगीरों की नज़र सड़क किनारे पड़े लहूलुहान शव पर पड़ी. शोर मचने पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और बाद में उसकी पहचान आयुष के रूप में हुई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है; तीन भाइयों में सबसे छोटा होने के कारण आयुष सबका लाडला था. स्थानीय लोगों के अनुसार, आयुष सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था और अक्सर रील बनाता था. हालांकि, इस हत्या के पीछे की असली वजह क्या है, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है.

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वारदात की गंभीरता को देखते हुए बेगूसराय के एसपी मनीष स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और जांच का जायजा लिया. उन्होंने मामले की तह तक जाने के लिए फॉरेंसिक (FSL) टीम को भी मौके पर बुलाया है ताकि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें. पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. तेघड़ा डीएसपी और थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अपराधियों के काफी करीब पहुंच चुकी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा.

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बेगूसराय में पिछले 12 घंटे पुलिस और आम जनता के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे हैं. महज आधे दिन के भीतर जिले में तीन बड़ी वारदातें हुई हैं. पहले मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर में एक युवक की पीट-पीटकर और गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर तेघड़ा के हसनपुर में एक्सिस बैंक से हथियार के बल पर बड़ी लूट हुई और अब नाबालिग छात्र आयुष की हत्या ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है. इन घटनाओं से जिले की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है.

इनपुट- जितेंद्र कुमार, बेगूसराय