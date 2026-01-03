Advertisement
बेगूसराय में अपराधियों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, समझाने पर भाजपा नेता विजय सिंह को बंदूक के बट से पीटा

Begusarai Crime News: खबर बेगूसराय से हैं, जहां अपराधियों ने देर रात ताबड़तोड़ गोलीबारी की. इसकी शिकायत लेकर बीजेपी नेता विजय सिंह आवेदन देने बहादुरपुर थाना जा रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें बंदूक की बट से पीटा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:46 AM IST

Begusarai Crime News: बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती बहादुरपुर इलाके में शुक्रवार की देर शाम उस समय अफरातफरी मच गई, जब अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी. इस घटना में पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं भाजपा नेता विजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए बखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपराधियों ने शुक्रवार कि देर शाम इस वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है.कि अपराधियों ने पहले विजय सिंह के घर पर पथराव किया और जमकर तोड़फोड़ की, इसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी. 

बंदूक के बट से बेरहमी से पीटा
यह पूरी घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की है. घायल विजय सिंह ने बताया कि एक जनवरी को गांव के कुछ युवकों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी. उस समय उन्होंने युवकों को समझाने का प्रयास किया था, जिससे वे नाराज हो गए. दो जनवरी की शाम वे युवक दोबारा आए और गाली-गलौज करने लगे. विजय सिंह के अनुसार, जब वे इस संबंध में आवेदन देने बहादुरपुर थाना जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें रास्ते में पकड़ लिया. 

इसके बाद उन्हें बखरी के शकरपुरा–बहादुरपुर बांध पर ले जाकर बंदूक के बट से बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया. परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बखरी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को देखते हुए अलौली स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया.

गोलीबारी का वीडियो वायरल
गोलीबारी की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फायरिंग की आवाजें स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती हैं. मामले को लेकर बखरी डीएसपी कुंदन कुमार ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में गोली चलने की सूचना मिली थी, लेकिन घटनास्थल खगड़िया जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है. संबंधित थाना द्वारा मामले की जांच की जा रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार बेगूसराय

Begusarai crime newsBJP Leader Vijay Singh

