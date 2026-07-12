/बेगूसराय में अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद सिकंदर अली पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक

बताया जा रहा है कि मोहम्मद सिकंदर अली अपने घर से बाजार की ओर जा रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. फायरिंग में उन्हें दो गोलियां लगीं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े. गोली चलने की आवाज सुनते ही घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायल मोहम्मद सिकंदर अली को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.