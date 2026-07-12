/बेगूसराय में अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद सिकंदर अली पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक

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बेगूसराय जिला में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद सिकंदर अली की हालत चिंताजनक बताई जा रही है. उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. यह घटना 12 जुलाई, 2026 दिन रविवार को घटी.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. घटना बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र स्थित फुलवरिया फलमंडी बाजार की है. घायल की पहचान फुलवरिया थाना क्षेत्र के शोकाहरा गांधीनगर वार्ड संख्या-17 निवासी और क्षेत्र संख्या-18 के पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद सिकंदर अली के रूप में हुई है.
बताया जा रहा है कि मोहम्मद सिकंदर अली अपने घर से बाजार की ओर जा रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. फायरिंग में उन्हें दो गोलियां लगीं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े. गोली चलने की आवाज सुनते ही घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायल मोहम्मद सिकंदर अली को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना के पीछे आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और अभी तक गोलीबारी के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. घटना की सूचना मिलते ही फुलवरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की छानबीन शुरू कर दी.
वहीं, इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी.