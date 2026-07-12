Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसराय में अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद सिकंदर अली पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक

बेगूसराय में अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद सिकंदर अली पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक

Begusarai News: बेगूसराय में पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद सिकंदर अली को रविवार को अपराधियों ने गोली मार दी. मोहम्मद सिकंदर अली का इलाज अस्पताल में चल रहा है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 12, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:10 PM IST
बेगूसराय में अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद सिकंदर अली पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक
Image Credit: (Z News) अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य को सरेआम मारी गोलीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जमुई में 33 हजार वोल्ट के बिजली पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 17 वर्षीय किशोर की मौत
Jamui News1 hr ago
2
shiv kumar patel1 hr ago
3
Liquor1 hr ago
4
Mohania police3 hrs ago
5
SP Shubhank Mishra3 hrs ago