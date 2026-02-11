पेट्रोल छिड़ककर फूंकी दुकान, जलकर राख हुआ सारा सामान, बेगूसराय में अपराधियों का नंगा नाच

Begusarai News: बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक गरीब दुकानदार की रोजी-रोटी पर ही आग लगा दी. पेट्रोल छिड़ककर दुकान में आग लगाने की सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है.मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रुदौली गांव का है. जहां अपराधियों ने देर रात एक दुकान में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राख हो गई. दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान भी आग की भेंट चढ़ गया.

घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दो की संख्या में अपराधी दुकान के पास आते हैं, पहले पेट्रोल छिड़कते हैं और फिर आग लगा कर फरार हो जाते हैं. इस दौरान पीड़ित दुकानदार मंतोष कुमार शर्मा का कहना है कि मैं कई वर्षों से घर के सामने छोटा सा दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता हूं. पिछले साल भी इसी तरह दुकान में आग लगा दी गई थी. गांव के कुछ लोग जबरन रंगदारी मांगते हैं. पैसे नहीं देने पर फिर से दुकान जला दी गई. कई बार पुलिस को सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पीड़ित का आरोप है कि रंगदारी नहीं देने की वजह से अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंतोष शर्मा बेहद गरीब परिवार से आते हैं और छोटी सी दुकान ही उनके परिवार की आय का एकमात्र जरिया है.

इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों ने पुलिस प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है. फिलहाल, पीड़ित परिवार ने बछवाड़ा थाना में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है. अब देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

