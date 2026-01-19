Begusarai News: बेगूसराय में अपराधियों का तांडव! घर में घुसकर किसान को मारी गोली, पत्नी के सामने हुई वारदात

Begusarai News: बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं. अपराधियों ने घर में घुसकर पत्नी के सामने ही एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.
Trending Photos
Begusarai News: बेगूसराय में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है. बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर सोई अवस्था में पत्नी के सामने ही एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात के बाद इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है.घटना बलिया थाना क्षेत्र के लखमीनिया वार्ड नंबर 22 की है. मृतक की पहचान लखमीनिया वार्ड नंबर 22 निवासी स्वर्गीय गोविंद यादव के पुत्र कृष्णनंदन यादव के रूप में की गई है.
सोई अवस्था में मार दी गोली
परिजनों के अनुसार, कृष्णनंदन यादव अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहे थे, तभी अज्ञात अपराधी घर में घुसे और सोई अवस्था में ही उन्हें गोली मार दी. गोली चलने की आवाज से पत्नी की नींद खुली तो उसने शोर मचाना शुरू किया. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में कृष्णनंदन यादव को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.परिजनों ने बताया कि कपड़े हटाने पर सीने में गोली लगने का पता चला.
किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी
मृतक एक साधारण किसान थे और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसके बावजूद हत्या क्यों की गई, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.घटना की सूचना मिलते ही बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.बेगूसराय में इस हत्या के बाद एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है और इस हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.
रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार, बेगूसराय
यह भी पढ़ें: 'ये डेंजरस सिचुएशन है', पटना NEET छात्रा मौत मामले में लापरवाही देख भड़के पूर्व DGP