/बेगूसराय के महेंद्रपुर गांव पर संकट: गंगा के कटाव में समाई सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन, 20 दिनों से खौफ में ग्रामीण

बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले महेंद्रपुर गांव में पिछले 20 दिनों से नदी के किनारे की जमीन तेजी से कट रही है. इस जबरदस्त कटाव की वजह से गांव वाले डरे हुए हैं और उन्हें आने वाले दिनों की चिंता सता रही है. जैसे-जैसे कटाव गांव के करीब आ रहा है, लोग दहशत में हैं और उन्हें डर है कि जल्द ही उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ सकता है. बता दें कि जहां एक तरफ गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बेगूसराय पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नदी के किनारे की जमीन का तेजी से कटाव गांव वालों के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गया है. महेंद्रपुर गांव में सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन पहले ही नदी में समा चुकी है. अब जब कटाव गांव की आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रहा है, तो लोगों के बीच दहशत का माहौल है.