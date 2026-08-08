/बेगूसराय के महेंद्रपुर गांव पर संकट: गंगा के कटाव में समाई सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन, 20 दिनों से खौफ में ग्रामीण

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बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले महेंद्रपुर गांव में पिछले 20 दिनों से नदी के किनारे की जमीन तेजी से कट रही है. इस जबरदस्त कटाव की वजह से गांव वाले डरे हुए हैं और उन्हें आने वाले दिनों की चिंता सता रही है. जैसे-जैसे कटाव गांव के करीब आ रहा है, लोग दहशत में हैं और उन्हें डर है कि जल्द ही उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ सकता है. बता दें कि जहां एक तरफ गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बेगूसराय पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नदी के किनारे की जमीन का तेजी से कटाव गांव वालों के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गया है. महेंद्रपुर गांव में सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन पहले ही नदी में समा चुकी है. अब जब कटाव गांव की आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रहा है, तो लोगों के बीच दहशत का माहौल है.
रात भर जाग रहे लोग
महेंद्रपुर गांव में पिछले 20 दिनों से गंगा का भीषण कटाव जारी है. कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि अब तक सैकड़ों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि गंगा में विलीन हो चुकी है. किसानों की तैयार फसल भी नदी की भेंट चढ़ गई है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. ग्रामीणों का कहना है कि कटाव लगातार गांव की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में लोगों के सामने अपने घरों को छोड़कर पलायन करने की नौबत आ सकती है. हालात इतने गंभीर हैं कि कई परिवार रात भर जागकर स्थिति पर नजर रखने को मजबूर हैं. हर पल इस बात का डर बना हुआ है कि कहीं कटाव उनके घरों तक न पहुंच जाए. कटाव स्थल की तस्वीरें हालात की गंभीरता को साफ बयां कर रही हैं. गंगा की तेज धारा लगातार जमीन को अपने आगोश में ले रही है.
कटाव की स्थिति ऐसे ही बनी रही, तो...
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से तत्काल कटावरोधी कार्य शुरू कराने की मांग की है, ताकि गांव को सुरक्षित बचाया जा सके और लोगों को राहत मिल सके. लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है. अगर कटाव की स्थिति ऐसे ही बनी रही, तो धीरे-धीरे गांव कटकर गंगा में समा जाएंगे. महेंद्रपुर गांव के लोगों के लिए गंगा का कटाव अब सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है. अगर समय रहते असरदार कदम नहीं उठाए गए, तो खेती की जमीन के साथ-साथ गांव की आबादी पर भी असर पड़ सकता है. फिलहाल, ग्रामीण प्रशासन से तुरंत दखल देने की मांग कर रहे हैं.