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बेगूसराय के महेंद्रपुर गांव पर संकट: गंगा के कटाव में समाई सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन, 20 दिनों से खौफ में ग्रामीण

बेगूसराय के महेंद्रपुर गांव पर संकट मंडरा रहा है. गंगा के कटाव में सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन समा चुके हैं. 20 दिनों से ग्रामीण खौफ के साये में जी रहे हैं. हालात इतने गंभीर हैं कि कई परिवार रात भर जागकर स्थिति पर नजर रखने को मजबूर हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 08, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:54 AM IST
बेगूसराय के महेंद्रपुर गांव पर संकट: गंगा के कटाव में समाई सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन, 20 दिनों से खौफ में ग्रामीण
Image Credit: बेगूसराय में गंगा का कहर (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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