/बेगूसराय: बिना फोन कॉल और बिना OTP के ₹7.9 लाख की ठगी, मैलवेयर अटैक का शिकार हुई महिला

पीड़िता के अनुसार, 4 अगस्त को उसके WhatsApp पर शादी के निमंत्रण के नाम से एक APK फाइल भेजी गई थी. उन्होंने इसे डिजिटल वेडिंग कार्ड समझकर डाउनलोड कर लिया. उन्होंने फाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुली. उन्हें लगा कि फाइल खराब है और उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. लेकिन लगभग पांच दिन बाद, 9 अगस्त की रात को साइबर अपराधियों ने उनके बैंक खाते पर डिजिटल हमला किया. सिर्फ 40 मिनट के अंदर, रात 12:10 बजे से 12:50 बजे के बीच लगातार दस UPI ट्रांजैक्शन हुए, जिससे अकाउंट से ₹7,91,693 निकल गए. अहम सवाल यह है कि बिना OTP शेयर किए पैसे कैसे निकाले गए. साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, साइबर अपराधी अब APK फाइलों का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं. शादी के निमंत्रण, बिजली बिल, बैंक KYC अपडेट या दूसरे बहानों से भेजी गई संदिग्ध APK फाइलें मोबाइल डिवाइस पर मैलवेयर इंस्टॉल कर सकती हैं.