/बेगूसराय: बिना फोन कॉल और बिना OTP के ₹7.9 लाख की ठगी, मैलवेयर अटैक का शिकार हुई महिला

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बेगूसराय में साइबर अपराधियों ने कथित तौर पर एक APK फाइल का इस्तेमाल करके एक महिला का मोबाइल फोन हैक कर लिया और उसके बैंक अकाउंट से लगभग ₹8 लाख निकाल लिए. हैरानी की बात यह है कि धोखाधड़ी करने वालों ने न तो कोई फोन कॉल किया और न ही कोई OTP मांगा. महिला को इस धोखाधड़ी का जरा भी पता नहीं चला. लगभग 40 मिनट के अंदर 10 अलग-अलग UPI ट्रांजैक्शन के जरिए कुल ₹7,91,693 निकाले गए. यह मामला बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मालीपुर गांव का है, जहां सविता बरनवाल नाम की महिला के साथ साइबर धोखाधड़ी की घटना सामने आई है. पीड़िता का ICICI बैंक के बेगूसराय शाखा में खाता है.
पीड़िता के अनुसार, 4 अगस्त को उसके WhatsApp पर शादी के निमंत्रण के नाम से एक APK फाइल भेजी गई थी. उन्होंने इसे डिजिटल वेडिंग कार्ड समझकर डाउनलोड कर लिया. उन्होंने फाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुली. उन्हें लगा कि फाइल खराब है और उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. लेकिन लगभग पांच दिन बाद, 9 अगस्त की रात को साइबर अपराधियों ने उनके बैंक खाते पर डिजिटल हमला किया. सिर्फ 40 मिनट के अंदर, रात 12:10 बजे से 12:50 बजे के बीच लगातार दस UPI ट्रांजैक्शन हुए, जिससे अकाउंट से ₹7,91,693 निकल गए. अहम सवाल यह है कि बिना OTP शेयर किए पैसे कैसे निकाले गए. साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, साइबर अपराधी अब APK फाइलों का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं. शादी के निमंत्रण, बिजली बिल, बैंक KYC अपडेट या दूसरे बहानों से भेजी गई संदिग्ध APK फाइलें मोबाइल डिवाइस पर मैलवेयर इंस्टॉल कर सकती हैं.
अगर कोई यूजर अनजाने में SMS, स्क्रीन एक्सेस या एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी संवेदनशील परमिशन दे देता है, तो अपराधी मोबाइल एक्टिविटी और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं. यही वजह है कि WhatsApp पर आई किसी भी अनजान APK फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना चाहिए. साइबर थाना प्रभारी एसके विद्याकार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर साइबर अपराधियों के खिलाफ BNS की धारा 316(2), 318(4), 319(2) और IT Act की धारा 66(C), 66(D) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जिस खाते में रकम ट्रांसफर हुई है, उसकी जांच की जा रही है और पीड़िता की रकम वापस कराने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे में अनजान APK फाइल से दूरी बनाइए और साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत कीजिए.