बेगूसराय में घूसखोरी का बड़ा भंडाफोड़, CO और डेटा ऑपरेटर 2 लाख रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार
Begusarai

बेगूसराय जिले में सोमवार को निगरानी विभाग ने डंडारी प्रखंड कार्यालय में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की. अंचलाधिकारी राजीव कुमार और डेटा ऑपरेटर कुंदन कुमार को 2 लाख घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया. लंबे समय से मिल रही शिकायतों की पुष्टि के बाद विजिलेंस ने यह कार्रवाई की.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 09, 2025, 03:51 PM IST

बेगूसराय जिले से सोमवार को भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाली बड़ी खबर सामने आई. यहां निगरानी विभाग (Vigilance Department) ने छापेमारी कर डंडारी प्रखंड कार्यालय के अंचलाधिकारी (CO) राजीव कुमार और डेटा ऑपरेटर कुंदन कुमार को घूस लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया. दोनों के पास से 2 लाख नगद बरामद किए गए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, डंडारी प्रखंड कार्यालय में जमीन दाखिल-खारिज और अन्य कामों के नाम पर लंबे समय से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थीं. खासकर आम लोगों से उनके कार्य निपटाने के लिए भारी-भरकम रिश्वत मांगी जाती थी. इसी शिकायत के आधार पर विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई की योजना बनाई.

आज सुबह निगरानी की टीम ने अचानक डंडारी प्रखंड कार्यालय पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान अंचलाधिकारी राजीव कुमार और डेटा ऑपरेटर कुंदन कुमार को घूस की राशि लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया गया. टीम ने दोनों को हिरासत में लेकर पूरी रकम को जब्त कर लिया.

गिरफ्तार दोनों अधिकारियों को फिलहाल कड़ी पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है. विजिलेंस विभाग की टीम ने साफ कर दिया है कि इस मामले में गहन जांच होगी. आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए दोनों आरोपियों को पटना मुख्यालय ले जाया जाएगा.

इस छापेमारी की खबर फैलते ही पूरे ब्लॉक परिसर में हड़कंप मच गया. आम लोगों में इसे लेकर संतोष की भावना है कि आखिरकार भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा गया. वहीं कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच खौफ का माहौल देखने को मिला.

इनपुट- जितेन्द्र कुमार

