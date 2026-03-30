Begusarai News: दिनदहाड़े फायरिंग से दहला बेगूसराय, बीच सड़क वॉलीबॉल खिलाड़ी को घेरकर बरसाईं गोलियां

बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र स्थित ममता होटल के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोली लगने से घायल युवक की पहचान मंझौल थाना क्षेत्र के रहने वाले गोविंद कुमार के रूप में हुई है, जो एक सक्रिय वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं. गोविंद अपनी मोटरसाइकिल से गांव से बेगूसराय मुख्य बाजार की ओर किसी काम से आ रहे थे. जैसे ही वे ममता होटल के पास पहुंचे, घात लगाए अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया और दो गोलियां मार दीं. गोली लगते ही गोविंद लहूलुहान होकर बीच सड़क पर गिर पड़े और बेहोश हो गए.

अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए और फायरिंग करते हुए बड़े आराम से फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी से बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है. सड़कों पर बिखरे कारतूस अपराधियों के बेखौफ होने की कहानी बयां कर रहे हैं. फिलहाल घायल खिलाड़ी को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति बेहद नाजुक और चिंताजनक बनी हुई है.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि शहर में अब अपराधी पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं. आए दिन कहीं हत्या तो कहीं गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है.

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घटना के संबंध में बेगूसराय के सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों में से एक ने गोविंद पर गोलियां चलाईं. डीएसपी ने पुष्टि की है कि घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस मिला है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराधियों ने किस रंजिश या मकसद से वॉलीबॉल खिलाड़ी को निशाना बनाया. पुलिस टीम मामले की तहकीकात में जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है.