जलेबी खाने गए थे, बम विस्फोट ने छीन ली जिंदगी, दिल्ली ब्लास्ट में बिहार के व्यक्ति की मौत

Delhi Bomb Blast: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर, 2025 की शाम हुए बम ब्लास्ट में बेगूसराय के एक व्यक्ति की मौत हुई है. इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. शनिवार की रात पोस्टमॉर्टम के बाद शव को बेगूसराय लाया गया. जैसे ही सबको बेगूसराय लाया गया .वैसे ही लोगों की काफी भीड़ लग गई. मृतक व्यक्ति की पहचान बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद लुकमान के रूप में की गई है.

बम ब्लास्ट के शिकार हो गए

लुकमान मूल रूप से खगड़िया के रहने वाले थे. यहां वे लंबे समय से किराए के मकान में पोखरिया में रहते थे. कचहरी रोड में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान चलाते थे. ज्वेलरी लाने के लिए ही दिल्ली गए थे. जहां बम ब्लास्ट के शिकार हो गए.

7 नवंबर को दिल्ली गए थे मोहम्मद लुकमान

मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी करने 7 नवंबर को दिल्ली गए थे. 10 नवंबर को चांदनी चौक मार्केट के आसपास सामान खरीदा और सामान पैकिंग करके वहां पर छोड़ दिया और खाना खाने के लिए निकल गए. इसी दौरान बम ब्लास्ट की चपेट में आ गए.

दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों से संपर्क

उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को उनके नंबर पर कॉल किया तो दूसरे किसी व्यक्ति से बात हुई. उसने बताया कि जिनका यह मोबाइल है, वह हादसे का शिकार हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. फिर हम लोगों ने दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों से संपर्क किया और खोजबीन शुरू की.

हॉस्पिटल से उनका शव मिला

मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि 13 नवंबर को हॉस्पिटल से उनका शव मिला. पोस्टमॉर्टम और कागजी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार की रात शव मिला. इसके बाद बेगूसराय के लिए रवाना हुए.

जलेबी खाने गए थे चांदनी चौक

मृतक के छोटे बेटे मोहम्मद इमरान ने बताया कि पिताजी 7 नवंबर को महानंदा एक्सप्रेस से दिल्ली गए थे. 12 नवंबर को पता चला कि लोकनायक अस्पताल में हैं. मेरे रिश्तेदार वहां पहुंचे तो उनकी बॉडी रखी मिली थी. सदर बाजार से सामान खरीद कर चांदनी चौक जलेबी खाने चले गए. इसी दौरान बम विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में वो आ गए. उन्हीं के सहारे हमारा परिवार चलता था.

रिपोर्ट:जितेन्द्र कुमार

