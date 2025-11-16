Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3005714
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

जलेबी खाने गए थे, बम विस्फोट ने छीन ली जिंदगी, दिल्ली ब्लास्ट में बिहार के व्यक्ति की मौत

Lal Quila Blast: 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किले के पास बम ब्लास्ट में बिहार के बेगूसराय के एक शख्स की मौत हो गई है.शनिवार की रात पोस्टमॉर्टम के बाद शव को बेगूसराय लाया गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:25 AM IST

Trending Photos

दिल्ली बम ब्लास्ट में बिहार के एक व्यक्ति की मौत
दिल्ली बम ब्लास्ट में बिहार के एक व्यक्ति की मौत

Delhi Bomb Blast: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर, 2025 की शाम हुए बम ब्लास्ट में बेगूसराय के एक व्यक्ति की मौत हुई है. इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. शनिवार की रात पोस्टमॉर्टम के बाद शव को बेगूसराय लाया गया. जैसे ही सबको बेगूसराय लाया गया .वैसे ही लोगों की काफी भीड़ लग गई. मृतक व्यक्ति की पहचान बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद लुकमान के रूप में की गई है. 

बम ब्लास्ट के शिकार हो गए
लुकमान मूल रूप से खगड़िया के रहने वाले थे. यहां वे लंबे समय से किराए के मकान में पोखरिया में रहते थे. कचहरी रोड में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान चलाते थे. ज्वेलरी लाने के लिए ही दिल्ली गए थे. जहां बम ब्लास्ट के शिकार हो गए. 

7 नवंबर को दिल्ली गए थे मोहम्मद लुकमान
मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी करने 7 नवंबर को दिल्ली गए थे. 10 नवंबर को चांदनी चौक मार्केट के आसपास सामान खरीदा और सामान पैकिंग करके वहां पर छोड़ दिया और खाना खाने के लिए निकल गए. इसी दौरान बम ब्लास्ट की चपेट में आ गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों से संपर्क
उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को उनके नंबर पर कॉल किया तो दूसरे किसी व्यक्ति से बात हुई. उसने बताया कि जिनका यह मोबाइल है, वह हादसे का शिकार हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. फिर हम लोगों ने दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों से संपर्क किया और खोजबीन शुरू की. 

हॉस्पिटल से उनका शव मिला
मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि 13 नवंबर को हॉस्पिटल से उनका शव मिला. पोस्टमॉर्टम और कागजी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार की रात शव मिला. इसके बाद बेगूसराय के लिए रवाना हुए. 

​यह भी पढ़ें: Jamui: श्रेयसी सिंह की फोटो लगाकर बनाई गई आपत्तिजनक रील, साइबर थाना ने दर्ज की FIR

जलेबी खाने गए थे चांदनी चौक
मृतक के छोटे बेटे मोहम्मद इमरान ने बताया कि पिताजी 7 नवंबर को महानंदा एक्सप्रेस से दिल्ली गए थे. 12 नवंबर को पता चला कि लोकनायक अस्पताल में हैं. मेरे रिश्तेदार वहां पहुंचे तो उनकी बॉडी रखी मिली थी. सदर बाजार से सामान खरीद कर चांदनी चौक जलेबी खाने चले गए. इसी दौरान बम विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में वो आ गए. उन्हीं के सहारे हमारा परिवार चलता था.

रिपोर्ट:जितेन्द्र कुमार

यह भी पढ़ें:बेगूसराय सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल!

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
Bihar Crime: समस्तीपुर में दिखा अपराधियों का तांडव
Bihar News
'मोदी आर्काइव' पर एक क्लिक, जानें बिहार से PM मोदी का कैसा है जुड़ाव?
Rohini Acharya
जो हाल ऐश्वर्या का हुआ वहीं रोहिणी का भी हुआ, तेजस्वी बात करते हैं माई बहिन योजना की
Bihar politics
6 विधायकों पर हत्या का केस, 102 पर गंभीर अपराध—ADR ने जारी की रिपोर्ट
Rohini Acharya
रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर बोले रूडी, कहा, RJD पर मंडरा रहा है बड़ा संकट
Satish Chandra Dubey
बगहा पहुंचे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे, एनडीए की रिकॉर्ड जीत पर जताया आभार
Bihar News
रामगढ़ में मतगणना के दौरान हुई झड़प के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त, निकाला फ्लैग मार्च
Bihar politics
एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बोले ललन सिंह, नीतीश ही संभालेंगे बिहार की कमान
Rohini Acharya
'जिस बेटी ने अपने पिता के प्राण बचाए, वही आज परिवार और पार्टी को अलविदा बोल गई',
bihar chunav 2025
पिता को किडनी देने वाली बेटी को क्या मिला? छूटा परिवार, सियासत से लेना पड़ा संन्यास