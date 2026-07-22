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बेगूसराय: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी, परिजनों ने पति समेत ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

Begusarai News: बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूजाभर्रा गांव में दहेज की कथित मांग को लेकर विवाहिता रानी देवी की गला दबाकर हत्या का आरोप लगा है. मायके पक्ष ने पति समेत ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 22, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:40 AM IST
बेगूसराय: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी, परिजनों ने पति समेत ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप
Image Credit: बेगूसराय: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी, परिजनों ने पति समेत ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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