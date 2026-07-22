/बेगूसराय: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी, परिजनों ने पति समेत ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

बताया जा रहा है कि मामला बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूजाभर्रा गांव का है. मृतका की पहचान रानी देवी के रूप में हुई है, जिनकी शादी करीब दो वर्ष पहले रोहित कुमार से हुई थी. मृतका की मां का आरोप है कि शादी के समय सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया गया था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति और ससुराल वाले मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे. मांग पूरी नहीं होने पर रानी के साथ लगातार मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी.