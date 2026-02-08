Advertisement
थमे ई-रिक्शा के पहिए, अवैध वसूली के खिलाफ बेगूसराय में प्रदर्शन

Begusarai E-rickshaw Driver Protest: बेगूसराय में ई-रिक्शा चालकों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान ई-रिक्शा चालकों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की. इस प्रदर्शन कर रहे ई-रिक्शा चालकों का कहना है कि नगर निगम की तरफ से उनके साथ लगातार मनमानी की जा रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 08, 2026, 03:43 PM IST

Begusarai News: बेगूसराय में पांच सूत्री मांगों को लेकर ई-रिक्शा चालकों ने नगर निगम और बिहार सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान ई-रिक्शा चालकों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की. साथ ही नगर निगम पर मनमानी और अवैध वसूली का आरोप लगाया. इस प्रदर्शन कर रहे ई-रिक्शा चालकों का कहना है कि नगर निगम की ओर उनके साथ लगातार मनमानी की जा रही है. जबरन बैरियल के नाम पर वसूली की जाती है. 

चालकों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारी ई-रिक्शा चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान करते है. ई-रिक्शा चालकों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि जितने भी पुराने ई-रिक्शा हैं, उनका आधार कार्ड की प्रति के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाए. साथ ही जिन ई-रिक्शा चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनका लाइसेंस न्यूनतम शुल्क पर बनवाने की व्यवस्था की जाए.

चालकों का यह भी कहना है कि नगर निगम पार्किंग के नाम पर 1300 रुपए वसूलता है, लेकिन इसके बावजूद शहर में कहीं भी ई-रिक्शा के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है. उन्होंने मांग की कि हर प्रखंड और प्रमुख चौक-चौराहों पर ई-रिक्शा के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल बनाया जाए.

ई-रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की ओर की जा रही अवैध वसूली को अविलंब बंद किया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की होगी. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चालक मौजूद रहे, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

यह भी पढ़ें: जनगणना–2027: 2 मई से घर-घर होगा मकान सूचीकरण, 17 अप्रैल से होगी स्व-गणना की सुविधा

