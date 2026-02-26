Earthquake Mock Drill: भूकंप आए तो कैसे बचें? बेगूसराय, बक्सर और खगड़िया में मॉक ड्रिल, आपदा प्रबंधन विभाग ने दिखाया दम

Earthquake Mock Drill: बेगूसराय, बक्सर और खगड़ियां में भूकंप जैसी संभावित आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. बेगूसराय जिला प्रशासन ने राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया. सबसे पहले बेगूसराय के सदर अस्पताल में भूकंप और आग जैसे घटनाओं को लेकर मॉक ड्रिल किया गया. इस दौरान काफी देर तक सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा. आपदा प्रबंधन विभाग के बैनर तले आयोजित इस व्यापक अभ्यास में जिले के छह प्रमुख स्थानों पर एक साथ रेस्क्यू और राहत कार्यों का प्रदर्शन किया गया.

बक्सर में किया गया मॉक ड्रिल

बक्सर में संभावित भूकंप आपदा से निपटने की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से समाहरणालय परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. मॉक ड्रिल का उद्देश्य भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत-बचाव कार्यों को कैसे किया जाए. अभ्यास के दौरान सायरन बजाकर आपात स्थिति का संकेत दिया गया, जिसके बाद NDRF, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने राहत कार्य शुरू किया. भवन से लोगों को सुरक्षित घायलों को स्ट्रेचर के माध्यम से एंबुलेंस तक पहुंचाने और प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया. आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भूकंप आने के दौरान किस तरह से आपदा का सामना किया जाए, इसे लेकर मॉक ड्रिल किया गया.

खगङिया में भी किया गया मॉक ड्रील

वही, खगङिया में भी मॉक ड्रिल किया गया. इस दौरान खगड़िया के सदर अस्पताल में आपदा विभाग की रेस्क्यू टीम पहुंचती है और फिर अस्पताल में फंसे लोगों को किस तरह से बाहर निकाला जाए, इसे लेकर मॉक ड्रिल किया. जैसे ही भूकंप की सूचना मिली, आपदा प्रबंधन की टीम अलग-अलग जगह के लिए रवाना हुई. एंबुलेंस के साथ फायर बिग्रेड की टीम SDRF के साथ रवाना हुई. सदर अस्पताल में रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया गया. सदर अस्पताल पहुंचने के बाद भूकंप से पीड़ित लोगों को SDRF की टीम सूचना देती है. उसके बाद टीम अस्पताल के अंदर पहुंचती है और भूकंप में जख्मी हुए लोग को किस तरह से रेस्क्यू कर एंबुलेंस के माध्यम से उसे राहत आपदा केंद्र भेजती है. इस मॉक ड्रिल के दौरान सभी संबंधित पदाधिकारी भी काफी चौकन्ने दिखें.

खगड़िया से हितेश कुमार, बक्सर से जय कुमार और भागलपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट.