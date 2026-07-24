/बेगूसराय: मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी

बेगूसराय में एक बार फिर दबंगई की खौफनाक तस्वीर सामने आई है. मामूली विवाद में दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी, जबकि बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोगों को भी लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना मंझौल थाना क्षेत्र के मंझौल गांव की है. यहां स्वर्गीय शिवनंदन शाह के बेटे संजय कुमार शाह की कथित तौर पर दबंगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. वहीं, हमले में सोनू कुमार, संतान देवी, अरुणा कुमारी, अन्नू कुमार और प्रेम कुमार समेत आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.