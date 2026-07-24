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बेगूसराय: मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी

Begusarai Crime News: मंझौल थाना क्षेत्र के मंझौल गांव में संजय कुमार शाह की दबंगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. पीड़ित परिजनों के अनुसार, संजय कुमार शाह अपने घर में एसी का विंडो यूनिट लगवा रहे थे. इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 24, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:00 AM IST
बेगूसराय: मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी
Image Credit: बेगूसराय: मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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