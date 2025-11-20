Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3012158
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के बाद कुख्यात नीरज गिरफ्तार

बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने दियारा क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई कर कुख्यात अपराधी नीरज कुमार को मुठभेड़ में घायल अवस्था में पकड़ लिया. नीरज और उसके तीन साथियों के पास से दो राइफल, पिस्टल, कट्टा और 15 कारतूस सहित कई हथियार बरामद किए गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:37 PM IST

Trending Photos

बेगूसराय में पुलिस-एसटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन
बेगूसराय में पुलिस-एसटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन

बेगूसराय में गुरुवार की सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. इस दौरान कुख्यात अपराधी नीरज कुमार के बाएं पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. नीरज मोकामा थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव का रहने वाला है. गोली लगने के बाद भी उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ की टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. घायल नीरज को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.

एसपी मनीष कुमार के नेतृत्व में सुबह-सुबह एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने दियारा इलाके में संयुक्त अभियान चलाया. पुलिस को सूचना मिली थी कि नीरज कुमार अपने साथियों के साथ गंगा नदी के मेकरा दियारा क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. इनपुट की पुष्टि होते ही एसटीएफ और पुलिस की टीमें तेघड़ा और मोकामा-बाढ़ थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में पहुंचीं.

पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों को भनक लग गई और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में एसटीएफ और पुलिस ने भी गोली चलाई. दोनों ओर से 10-12 राउंड फायरिंग हुई. इसी दौरान नीरज के पैर में गोली लगी. पुलिस ने इलाके को घेरकर तलाश शुरू की और अपराधियों को दबोच लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

तेघड़ा थाना क्षेत्र की बैकअप टीम ने मौके से तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए अपराधियों में नीरज सिंह, विकास सिंह और विष्णु कुमार और कन्हैया कुमार शामिल हैं. इनके पास से दो राइफल, एक कट्टा, एक पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस, एक मिस फायर गोली, सात खोखा और नौ मोबाइल फोन बरामद किए गए.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि पकड़े गए चारों अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास है. वे बेगूसराय और पटना जिला की सीमा से सटे दियारा इलाके में सक्रिय थे और किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे. संयुक्त ऑपरेशन में मिली यह सफलता पुलिस और एसटीएफ के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

TAGS

Begusarai News

Trending news

Bihar industry minister
Bihar Politics: उद्योग मंत्री की कुर्सी BJP के लिए 'पनौती', तो वहीं JDU के लिए ‘लकी’
Shahnawaz Hussain
नीतीश कुमार की नई सरकार पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, कहा- बढ़ेगा उद्योग और रोजगार
bihar chunav 2025
40 लोकसभा सीटों में से 17 पर NDA का रहा दबबा, किया क्लीन स्वीप, AIMIM ने भी चौंकाया!
Mohammad Zama Khan
जानिए कौन हैं नीतीश कैबिनेट के इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहम्मद जमा खान
CM nitish kumar
बिहार कैबिनेट में कौन है सबसे अमीर और कौन सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री?
Jharkhand Crime News
गिरिडीह में अवैध मिनी गन फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में हथियार बरामद, छह गिरफ्तार
Bihar News
बिहार में सरकार किसी की भी हो, सत्ता की मलाई चांपने में इनका जोड़ नहीं
Rani Chatterjee
'आप भोजपुरी सिनेमा की तमन्ना भाटिया हो', रानी चटर्जी का 'आज की रात' पर धमाकेदार डांस
Bihar politics
बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची, कब कौन सीएम रहे? आजादी से अब तक का राजनीतिक इतिहास
Bihar poltics
‘हम बिहारी हैं जी’, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में छाया मनोज तिवारी का अंदाज