बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के बाद कुख्यात नीरज गिरफ्तार

बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने दियारा क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई कर कुख्यात अपराधी नीरज कुमार को मुठभेड़ में घायल अवस्था में पकड़ लिया. नीरज और उसके तीन साथियों के पास से दो राइफल, पिस्टल, कट्टा और 15 कारतूस सहित कई हथियार बरामद किए गए.
बेगूसराय में गुरुवार की सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. इस दौरान कुख्यात अपराधी नीरज कुमार के बाएं पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. नीरज मोकामा थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव का रहने वाला है. गोली लगने के बाद भी उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ की टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. घायल नीरज को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.
एसपी मनीष कुमार के नेतृत्व में सुबह-सुबह एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने दियारा इलाके में संयुक्त अभियान चलाया. पुलिस को सूचना मिली थी कि नीरज कुमार अपने साथियों के साथ गंगा नदी के मेकरा दियारा क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. इनपुट की पुष्टि होते ही एसटीएफ और पुलिस की टीमें तेघड़ा और मोकामा-बाढ़ थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में पहुंचीं.
पुलिस के पहुंचते ही अपराधियों को भनक लग गई और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में एसटीएफ और पुलिस ने भी गोली चलाई. दोनों ओर से 10-12 राउंड फायरिंग हुई. इसी दौरान नीरज के पैर में गोली लगी. पुलिस ने इलाके को घेरकर तलाश शुरू की और अपराधियों को दबोच लिया.
तेघड़ा थाना क्षेत्र की बैकअप टीम ने मौके से तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए अपराधियों में नीरज सिंह, विकास सिंह और विष्णु कुमार और कन्हैया कुमार शामिल हैं. इनके पास से दो राइफल, एक कट्टा, एक पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस, एक मिस फायर गोली, सात खोखा और नौ मोबाइल फोन बरामद किए गए.
एसपी मनीष कुमार ने बताया कि पकड़े गए चारों अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास है. वे बेगूसराय और पटना जिला की सीमा से सटे दियारा इलाके में सक्रिय थे और किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे. संयुक्त ऑपरेशन में मिली यह सफलता पुलिस और एसटीएफ के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.