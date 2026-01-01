Begusarai News: साल के आखिरी दिन STF की बड़ी कामयाबी, मारा गया कुख्यात नक्सली दयानंद मालाकार

Begusarai News: बेगूसराय में STF और नक्सली के बीच भीषण मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली दयानंद मालाकार मारा गया. ये मुठभेड़ तेघड़ा थाना क्षेत्र में कभी नक्सल प्रभावित रहे नोनपुर गांव में हुई. मुठभेड़ के बाद एसपी मनीष सहित तमाम वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि तेघड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर निवासी नक्सली एरिया कमांडर दयानंद मालाकार उर्फ छोटू उर्फ दमन उर्फ कुलवीर उर्फ आकाश अपने गांव में है. वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है.

पुलिस ने की जवाबी फायरिंग

सूचना मिलते ही एसटीएफ एक्टिव हो गई और देर शाम बाद टीम नोनपुर गांव के समीप पहुंची. यहां बहियार में दयानंद को घेर लिया गया. लेकिन अपने को घिरता देख नक्सली दयानंद मालाकार पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें गोली लगने से दयानंद की घटना स्थल पर मौत हो गई.

16 से अधिक मामले दर्ज

दयानंद पर बेगूसराय, खगड़िया और मुजफ्फरपुर जिला सहित विभिन्न जगहों पर हत्या, विस्फोटक अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट सहित संगीन अपराध के 16 से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. 2020 में भी एसटीएफ की टीम ने इसे नोनपुर से हथियार के साथ गिरफ्तार किया था. लेकिन कुछ दिन बाद ही जेल से छूट गया और फिर से अपराधिक गतिविधि में एक्टिव हो गया.

50 हजार का इनाम था घोषित

नक्सली दयानंद की लंबे समय से तलाश थी और नहीं मिलने पर पुलिस मुख्यालय द्वारा 50 हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया था. दोनों ओर से 20 राउंड से अधिक गोली चली है. फिलहाल घटनास्थल पर एफएसएल की टीम मामले की छानबीन में जुटी है. अभी मृतक नक्सली के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना के बाद बेगूसराय जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है.

दोनों तरफ से हुई फायरिंग

एसपी मनीष स्वयं मोनिटरिंग कर रहे हैं. एसपी मनीष ने बताया कि नक्सली दयानंद महतो के छुपने की सूचना पर एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने छापेमारी की जहां दोनों तरफ से फायरिंग हुई जिसमें दयानंद मालाकार की मौत हुई है दयानंद मुलाकात पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

रिपोर्ट: राजीव कुमार, बेगूसराय