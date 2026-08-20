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EOU का बड़ा एक्शन: BBOSE उप निदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर रेड, 3.43 करोड़ की अवैध संपत्ति का मामला

आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में BBOSE उप निदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर EOU ने छापेमारी की है. मिली जानकारी के अनुसार, 3,43,78,300 रुपये की अधिक संपत्ति के सबूत मिले हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 20, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:09 AM IST
EOU का बड़ा एक्शन: BBOSE उप निदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर रेड, 3.43 करोड़ की अवैध संपत्ति का मामला
Image Credit: EOU का बड़ा एक्शन: BBOSE उप निदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर रेड (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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