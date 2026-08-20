/EOU का बड़ा एक्शन: BBOSE उप निदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर रेड, 3.43 करोड़ की अवैध संपत्ति का मामला

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आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है. EOU ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यानी BBOSE के उप निदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. उनके खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, 3,43,78,300 रुपये की अधिक संपत्ति के सबूत मिले हैं. पटना, बोर्ड कार्यालय और बेगूसराय में उनके पैतृक घर के ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान अजय कुमार सिंह पटना आवास पर मौजूद थे.
पटना और बेगूसराय में EOU की रेड
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में EOU की 15 सदस्यीय विशेष टीम, पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में उनके तीन प्रमुख ठिकानों पर एक साथ सघन तलाशी अभियान चला रही है. जांच एजेंसी की यह छापेमारी पटना के आकाशवाणी रोड, खाजपुरा (थाना-राजीव नगर) स्थित उनके निजी आवास चन्द्रतारा भवन, मीठापुर स्थित बोर्ड के कार्यालय कक्ष और बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परोरा स्थित उनके पैतृक मकान में की जा रही है.
अजय कुमार सिंह पटना आवास पर थे मौजूद
मिली जानकारी के अनुसार, EOU की कार्रवाई के दौरान डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह अपने पटना स्थित आवास पर ही मौजूद थे. EOU की टीम ने घर के सभी कमरों के अलावा बेसमेंट और पार्किंग क्षेत्र की भी बारीकी से जांच की और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला. सुबह-सुबह हुई इस अचानक दबिश से संबंधित महकमे और इलाके में भारी सनसनी फैल गई है.