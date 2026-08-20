/EOU का बड़ा एक्शन: BBOSE उप निदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर रेड, 3.43 करोड़ की अवैध संपत्ति का मामला

आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है. EOU ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यानी BBOSE के उप निदेशक अजय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. उनके खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, 3,43,78,300 रुपये की अधिक संपत्ति के सबूत मिले हैं. पटना, बोर्ड कार्यालय और बेगूसराय में उनके पैतृक घर के ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान अजय कुमार सिंह पटना आवास पर मौजूद थे.