/4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, बेगूसराय में NH-31 पर हादसे ने छीना परिवार का इकलौता सहारा

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बेगूसराय जिला में NH-31 पर 14 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को एक भीषण सड़क हो गया. इस सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई. इस मौत के बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया है. घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा नया टोला की है. मृतक व्यक्ति की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा नया टोला, वार्ड संख्या-10 निवासी अयोध्या महतो के पुत्र बौकु महतो के रूप में हुई है.
पश्चिम राजा पेट्रोल पंप के पास हादसा
घटना मवेशियों के लिए चारा लाने के क्रम में सनहा ढाला से करीब 500 मीटर पश्चिम राजा पेट्रोल पंप के बीच एनएच-31 पर होने की बात बताई जा रही है. बताया जाता है कि बौकु महतो मवेशियों के लिए चारा लाने निकले थे. इसी दौरान NH-31 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी जान चली गई.
4 बच्चों के पिता थे बौकु महतो
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक बौकु महतो की चार संतान हैं, जिनमें दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं. परिवार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से बौकु महतो के कंधों पर थी. उनकी मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक और पारिवारिक संकट खड़ा हो गया है.
NH-31 पर कट न होना पड़ा भारी
स्थानीय लोगों के अनुसार, एनएच-31 पर गांव के समीप सड़क पार करने के लिए उचित कट नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. आवागमन के लिए लोग अक्सर शॉर्टकट रास्ते से सड़क पार करने का प्रयास करते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.
किसान की मौत के बाद ग्रामीणों ने उठाई सुरक्षित क्रॉसिंग की मांग
ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल कई दुर्घटनाएं होती हैं. स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से गांव के समीप एनएच-31 पर सुरक्षित सड़क क्रॉसिंग या उचित कट की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.