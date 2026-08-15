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4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, बेगूसराय में NH-31 पर हादसे ने छीना परिवार का इकलौता सहारा

Begusarai News: बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा नया टोला की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByShailendra
Published: Aug 15, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:15 PM IST
4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, बेगूसराय में NH-31 पर हादसे ने छीना परिवार का इकलौता सहारा
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) बेगूसराय में सड़क हादसे में किसान की दर्दनाक मौत

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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