/4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, बेगूसराय में NH-31 पर हादसे ने छीना परिवार का इकलौता सहारा

किसान की मौत के बाद ग्रामीणों ने उठाई सुरक्षित क्रॉसिंग की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आसपास सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल कई दुर्घटनाएं होती हैं. स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से गांव के समीप एनएच-31 पर सुरक्षित सड़क क्रॉसिंग या उचित कट की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.