/किसान पर पहले धारदार हथियार से हमला, फिर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, हत्याकांड से इलाके में गुस्सा

Begusarai Farmer Murder: बेगूसराय में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामले में अपराधियों ने मां के लिए दवा लेने जा रहे एक किसान की धारदार हथियार से हमला कर और फिर ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों और स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के कविया स्थित सरगाह बांध की है. मृतक की पहचान कविया बासु टोल निवासी किसान सुनील कुमार सिंह के रूप में हुई है.