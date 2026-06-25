/किसान पर पहले धारदार हथियार से हमला, फिर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, हत्याकांड से इलाके में गुस्सा

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Begusarai Farmer Murder: बेगूसराय में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामले में अपराधियों ने मां के लिए दवा लेने जा रहे एक किसान की धारदार हथियार से हमला कर और फिर ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों और स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के कविया स्थित सरगाह बांध की है. मृतक की पहचान कविया बासु टोल निवासी किसान सुनील कुमार सिंह के रूप में हुई है.
परिजनों के अनुसार, सुनील कुमार सिंह अपनी मां के लिए दवा लेने मोटरसाइकिल से घर से निकले थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया. उन्होंने बताया कि अपराधियों ने पहले धारदार हथियार से उनके सिर पर हमला किया और फिर ताबड़तोड़ चार गोलियां मार दीं, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई. हत्या के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही भगवानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया.
पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की बात कह रही है. जानकारी के अनुसार, मृतक सुनील कुमार सिंह खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. बता दें कि जिस तरीके से अपराधियों ने किसान की हत्या ने एक बार फिर जिले की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है.