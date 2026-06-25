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किसान पर पहले धारदार हथियार से हमला, फिर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, हत्याकांड से इलाके में गुस्सा

Begusarai Crime News: मृतक की पहचान कविया बासु टोल निवासी किसान सुनील कुमार सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले धारदार हथियार से उनके सिर पर हमला किया और फिर ताबड़तोड़ चार गोलियां मार दीं, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 25, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:57 AM IST
किसान पर पहले धारदार हथियार से हमला, फिर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, हत्याकांड से इलाके में गुस्सा
Image Credit: Zee MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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