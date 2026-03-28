बेगूसराय में फूटा किसानों का गुस्सा: फसल बर्बादी के गलत आकलन पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी

Begusari Kisan: बेगूसराय में बेमौसम बारिश, तेज तूफान और ओलावृष्टि के कारण रबी फसल को नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है. भगवानपुर प्रखंड के काजी रसलपुर पंचायत में किसानों ने फसल क्षति के सही आकलन नहीं होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की. भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और तूफान से रबी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. लेकिन किसानों का आरोप है कि अब तक फसल क्षति का सही आकलन नहीं किया गया है.

गिने-चुने किसानों का ही किया जा रहा आकलन

इस दौरान काजी रसलपुर पंचायत में दर्जनों किसान एकजुट होकर किसान सलाहकार नूतून कुमार के खिलाफ सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की. किसानों का आरोप है कि फसल क्षतिपूर्ति के नाम पर सिर्फ गिने-चुने किसानों का ही आकलन किया जा रहा है, जबकि अधिकांश प्रभावित किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है. प्रदर्शन कर रहे किसानों में संजय कुमार चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, रामनरेश चौधरी, सुधीर कुमार, आनंद कुमार गौतम, संतोष चौधरी, योगेंद्र राय समेत कई लोग शामिल थे. किसानों ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी पर भी लापरवाही का आरोप लगाया और जिला कृषि पदाधिकारी से निष्पक्ष तरीके से फसल नुकसान का सर्वे कराने की मांग की है.

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री ने पटना शहर में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण

Add Zee News as a Preferred Source

'फसल पूरी तरह बर्बाद, सर्वे नहीं हो रहा'

इस दौरान किसानों ने बताया है कि हम लोगों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, लेकिन सर्वे नहीं हो रहा है.कुछ खास लोगों का ही नाम जोड़ा जा रहा है, बाकी किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है. फिलहाल किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक फसल नुकसान का निष्पक्ष आकलन कर किसानों को राहत दिला पाता है.

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी