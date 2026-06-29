/बेगूसराय: बेटे की निकलने वाली थी बारात, तभी पिता की करंट लगने से मौत, मचा कोहराम

जानकारी के मुताबिक, बारात निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और बाराती वाहनों पर सवार होकर रवाना होने वाले थे. इसी दौरान सिकंदर महतो घर के अंदर कुछ सामान लेने गए. सामान लेकर वापस लौटते समय वह अचानक बिजली के करंट की चपेट में आ गए. करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलसकर गिर पड़े. परिजन उन्हें बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पिता की अचानक मौत की खबर मिलते ही शादी वाले घर की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं. पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.