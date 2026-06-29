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बेगूसराय: बेटे की निकलने वाली थी बारात, तभी पिता की करंट लगने से मौत, मचा कोहराम

Begusarai News: बारात निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और बाराती वाहनों पर सवार होकर रवाना होने वाले थे. इसी दौरान सिकंदर महतो घर के अंदर कुछ सामान लेने गए और करंट की चपेट में आ गए. घटना बखरी थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव की है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 29, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:40 AM IST
बेगूसराय: बेटे की निकलने वाली थी बारात, तभी पिता की करंट लगने से मौत, मचा कोहराम
Image Credit: बेगूसराय: बेटे की निकलने वाली थी बारात, तभी पिता की करंट लगने से मौत, मचा कोहराम (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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