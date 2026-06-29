/बेगूसराय: बेटे की निकलने वाली थी बारात, तभी पिता की करंट लगने से मौत, मचा कोहराम

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Begusarai News: बेगूसराय में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब बेटे की बारात निकलने से ठीक पहले पिता की करंट लगने से मौत हो गई. घटना बखरी थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव की है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान बखरी थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव निवासी सिकंदर महतो के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि उनके पुत्र विकास कुमार की शादी चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन टोल में तय थी.
जानकारी के मुताबिक, बारात निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और बाराती वाहनों पर सवार होकर रवाना होने वाले थे. इसी दौरान सिकंदर महतो घर के अंदर कुछ सामान लेने गए. सामान लेकर वापस लौटते समय वह अचानक बिजली के करंट की चपेट में आ गए. करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलसकर गिर पड़े. परिजन उन्हें बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पिता की अचानक मौत की खबर मिलते ही शादी वाले घर की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं. पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
घटना की सूचना मिलते ही बखरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि करंट लगने की घटना किन परिस्थितियों में हुई. एक तरफ बेटे की बारात निकलने की तैयारियां थीं, तो दूसरी तरफ पिता की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. शादी की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.