Begusarai News: पिता को अपहरण की आशंका, लेकिन बेटे का गंगा में कूदने का CCTV फुटेज वायरल
Begusarai News: पिता को अपहरण की आशंका, लेकिन बेटे का गंगा में कूदने का CCTV फुटेज वायरल

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में गुमशुदगी के एक मामले में चौंकाने वाला मोड़ आया जब 14 वर्षीय शुभम का सिक्स लेन पुल से गंगा में कूदने का CCTV फुटेज सामने आया. परिजन ने अपहरण की आशंका जताई थी, लेकिन अब नदी में उसकी तलाश जारी है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:39 PM IST

गंगा में कूदा नाबालिग
गंगा में कूदा नाबालिग

Begusarai News: बिहार में बेगूसराय में जिस पिता ने अपने नाबालिग बेटे का अपहरण की आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई उस बेटे का सिमरिया के 6 लेन ओवर ब्रिज से गंगा नदी में कूदने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है. दरअसल, 3 अगस्त को दोपहर में घर से निकले जिस बच्चे की खोज में परिजन थाना से लेकर विभिन्न रिश्तेदारी और अन्य जगहों पर चक्कर लगा रहे थे, अपहरण की आशंका जाता रहे थे. वह गंगा नदी में कूद गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज देखते ही परिजन बेचैन हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: Begusarai Crime: बेगूसराय में घर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग, एक व्यक्ति घायल

जानकारी के मुताबिक, सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के रहने वाले संजीव कुमार का 14 वर्षीय पुत्र शुभम प्रताप सिंह उर्फ शुभ 3 अगस्त की दोपहर करीब 3:00 बजे अपने घर से निकला. वह अपने साथ मोबाइल भी नहीं ले गया था. देर शाम तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर 4 अगस्त को सिंघौल थाना में आवेदन देकर अपहरण की आशंका जताई थी. पुलिस मामला दर्ज कर खोजबीन कर रही थी लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था. परिजनों का कहना था कि शुभम अपने बगल के रहने वाले दोस्त के साथ निकाला था. परिजन और पुलिस उसके दोस्त से लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन वह कुछ भी सही नहीं बता रहा था.

पुलिस खोजबीन के दौरान CCTV के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए गंगा नदी पर बने सिक्स लेन पुल पर पहुंची. पुल पर लगे CCTV में 3 अगस्त की दोपहर 3:25 बजे वह दोस्त के साथ बाइक से उतरकर नदी में कूदते हुए दिखा. अब पुलिस एसडीआरएफ को सूचना देकर नदी में उसकी खोजबीन करवा रही है. लेकिन गंगा नदी में बढ़े जलस्तर और घटना के एक सप्ताह हो जाने के कारण उसका कुछ पता नहीं चल रहा है. शुभम के साथ बाइक से सिमरिया गए उसके नाबालिक दोस्त को हिरासत में ले लिया गया है. नाबालिग रहने के कारण पुलिस उसे फिलहाल बाल सुधार गृह भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. शुभम के पिता संजीव सिंह ने बताया कि क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है.

मेरा बच्चा दोस्त के साथ वहां गया और बाइक से उतरकर गंगा में कूदते हुए दिख रहा है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खुद से कूदा या उसे धक्का दिया गया है. मेरी ही बाइक से दोनों साथ में गए थे. अगर पुल पर कूद गया तो यह बात उसी दिन बताना चाहिए था. कैसे क्या हो गया, इसका जांच-पड़ताल में ही खुलासा होगा. फिलहाल इसका कारण क्या हो सकता है जहां परिजन भी कुछ बताने से परहेज कर रहे हैं वही पुलिस भी कई बिंदुओं पर जांच कर रही है.

इनपुट- राजीव कुमार

