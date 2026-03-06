Advertisement
पिता हैं इंस्पेक्टर तो अब बेटी बनेगी IPS: बेगूसराय की रुचि सिंह ने UPSC में लहराया परचम, हासिल की 171वीं रैंक

UPSC Result 2025: बिहार के बेगूसराय की रुचि सिंह ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में 171वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. मटिहानी प्रखंड के महदरपुर गांव की रहने वाली रुचि सिंह अब आईपीएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करेंगी. उनकी सफलता से पूरे इलाके में खुशी और गर्व का माहौल है.

Last Updated: Mar 06, 2026, 08:15 PM IST

UPSC Result 2025: बिहार के बेगूसराय की बेटी रुचि सिंह ने एक बार फिर जिले का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में 171वीं रैंक हासिल कर उन्होंने बड़ी सफलता प्राप्त की है. इस उपलब्धि के साथ ही रुचि सिंह भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी बनने की राह पर हैं और देश की सेवा करेंगी. जैसे ही उनके चयन की खबर सामने आई, पूरे बेगूसराय जिले में खुशी और गर्व का माहौल बन गया. परिवार, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने मिठाई खिलाकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया. लोग कह रहे हैं कि मेहनत, लगन और मजबूत इरादों के बल पर रुचि ने यह साबित कर दिया कि छोटे शहरों और गांवों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं.

महदरपुर गांव की बेटी की बड़ी उपलब्धि
रुचि सिंह बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड अंतर्गत महदरपुर गांव की रहने वाली हैं. उनके पिता रामशंकर सिंह पुलिस इंस्पेक्टर हैं और वर्तमान में बांका जिले में पदस्थापित हैं. वहीं उनकी माता निशा सिंह चेरिया बरियारपुर प्रखंड के कोरजना गांव की निवासी हैं. जैसे ही रुचि की सफलता की खबर गांव पहुंची, महदरपुर और कोरजना दोनों जगह खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की और इसे पूरे इलाके के लिए गौरव का क्षण बताया.

बेगूसराय से दिल्ली तक की पढ़ाई
बताया जाता है कि रुचि सिंह का बचपन अपने ननिहाल कोरजना गांव में बीता है. उनकी शुरुआती पढ़ाई बेगूसराय के बीआर डीएवी स्कूल से हुई, जहां उन्होंने दसवीं तक की शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह दिल्ली चली गईं और वहां के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय कर लिया था और उसी दिशा में लगातार मेहनत करती रहीं.

चौथे प्रयास में मिली सफलता
रुचि सिंह ने एंथ्रोपोलॉजी विषय के साथ यूपीएससी परीक्षा पास की है. खास बात यह है कि वह वर्तमान में लखीसराय में कार्यपालक पदाधिकारी सह पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले वर्ष 2022 में बीपीएससी के माध्यम से उनका चयन पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में हुआ था. लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने चौथे प्रयास में यूपीएससी में 171वीं रैंक हासिल कर यह मुकाम पाया है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में गर्व का माहौल है और लोग कह रहे हैं कि जिस पिता की वर्दी को देखकर बेटी बड़ी हुई, अब वही पिता अपनी अफसर बेटी को सैल्यूट करेंगे.

