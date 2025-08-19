Begusarai News: कमरे में सो रही थी महिला, जब परिवार वालों ने दरवाजा खोला तो फंदे से लटका मिला शव

Begusarai News: बेगूसराय में एक महिला के सुसाइड करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के कारण महिला सिपाही ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया. इस आत्महत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के बीएमपी 8 की है. मृत महिला की पहचान भागलपुर जिले के रहने वाली सुमित्रा देवी के रूप में की गई है.

बताया जा रहा है कि सुमित्रा देवी बीएमपी 8 के क्वार्टर में अपने परिवार के साथ रहती थी. इस घटना के संबंध में परिजनों बताया कि मृतिका सुमित्रा देवी की पुत्रवधू बीएमपी 8 में महिला सिपाही के पद पर कार्यरत थी., लेकिन हाल के दिन उनका ट्रांसफर खगड़िया हो गया.

उन्होंने बताया कि खगड़िया होने के बाद सुमित्रा देवी अपने परिवार के साथ बीएमपी 8 में रह रही थी. परिवार वालों ने बताया कि जब सुबह काफी देर तक जागी नहीं तो उन्हें जगाने के लिए गया तो पता चला कि फंदे से लटका हुईं हैं.

यह भी पढ़ें: 'पहले गर्म तेल डाला...फिर कोमल को कुआं में डाल दिया', गायब विवाहिता का मिला शव

फिलहाल, इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने सिंघौल थाना पुलिस को दी. मौके पर सिंघौल थाने के पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

यह भी पढ़ें: पत्नी किसी और के साथ बना रही थी संबंध, पति ने देखा तो मार डाला, फिर खुद कर ली सुसाइड

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!