/बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप! गावों में घुसा बाढ़ का पानी, छतों पर बीत रही ग्रामीणों की रातें

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बेगूसराय में एक बार फिर गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गंगा का पानी गांव, घर और सड़कों तक पहुंच चुका है. ऐसे में लोगों में डर का माहौल भी बन गया है. हालात ऐसे हैं कि कई परिवार घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं, जबकि कुछ लोग घर की छत पर रहने को मजबूर हो गए हैं. गांव की सड़कें भी पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है.
गांव में घुसा गंगा का पानी
बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सिहमा पंचायत स्थित गोसाईं टोला गांव में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है. इसके बाद गंगा का पानी अब गांव में प्रवेश कर चुका है और कई घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है. पानी बढ़ने के कारण ग्रामीणों के सामने रहने और आने-जाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. हालात यह हैं कि कई परिवार अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं. वहीं, कुछ लोग अपने घर की छत पर रहकर जैसे-तैसे दिन-रात गुजार रहे हैं. गांव की सड़कें भी पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं. ऐसे में ग्रामीणों को इसी बाढ़ के पानी से होकर आने-जाने को मजबूर होना पड़ रहा है.
उचित व्यवस्था करने की मांग
ग्रामीणों का कहना है कि गंगा का पानी एक बार फिर गांव में पहुंच गया है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है. इसके बावजूद अब तक सरकारी स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ से बचाव और राहत के लिए जरूरी इंतजाम नहीं होने के कारण उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीणों में एक बार फिर पिछले साल की बाढ़ का डर सताने लगा है. लोग अपने जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत और बचाव की व्यवस्था करने की मांग की है.