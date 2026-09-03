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बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप! गावों में घुसा बाढ़ का पानी, छतों पर बीत रही ग्रामीणों की रातें

बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. बाढ़ का पानी अब गांवों में घुस चुका है. इसके कारण लोगों का जन-जीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत और बचाव की व्यवस्था करने की मांग की है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 03, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:34 AM IST
बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप! गावों में घुसा बाढ़ का पानी, छतों पर बीत रही ग्रामीणों की रातें
Image Credit: बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप! गावों में घुसा बाढ़ का पानी (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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