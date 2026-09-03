/बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप! गावों में घुसा बाढ़ का पानी, छतों पर बीत रही ग्रामीणों की रातें

गांव में घुसा गंगा का पानी

बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के सिहमा पंचायत स्थित गोसाईं टोला गांव में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है. इसके बाद गंगा का पानी अब गांव में प्रवेश कर चुका है और कई घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है. पानी बढ़ने के कारण ग्रामीणों के सामने रहने और आने-जाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. हालात यह हैं कि कई परिवार अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं. वहीं, कुछ लोग अपने घर की छत पर रहकर जैसे-तैसे दिन-रात गुजार रहे हैं. गांव की सड़कें भी पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं. ऐसे में ग्रामीणों को इसी बाढ़ के पानी से होकर आने-जाने को मजबूर होना पड़ रहा है.