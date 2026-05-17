Begusarai News: कहां गया फायरमैन राहुल? आखिर 15 मई की रात को क्या हुआ था... पुलिस के सामने बड़ी चुनौती

Begusarai News: बेगूसराय में एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाला एक फायरमैन रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. लापता व्यक्ति के एक सहकर्मी ने आशंका जताई है कि उसका अपहरण कर उसकी हत्या की गई हो सकती है. यह मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूलमलिक गांव में स्थित एसवाईएम ईंट भट्ठे से जुड़ा हुआ है. लापता युवक की पहचान राहुल पासवान (28 वर्ष) के रूप में की गई है, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के लखनाखेत गांव निवासी निहोर पासवान का बेटा है.

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार (15 मई) की आधी रात राहुल पासवान किसी घर में दीवार फांदकर घुस गया था. घरवालों ने चोर-चोर का शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग जुट गए और राहुल का पीछा करते हुए ईंट चिमनी तक पहुंच गए. आरोप है कि वहां लोगों ने कुदाल और लोहे की रॉड से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. जान बचाने के लिए राहुल वहां से भागा, लेकिन उसके बाद से वह लापता है. पूरी घटना चिमनी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. काफी खोजबीन के बाद शनिवार दोपहर पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही एसपी मनीष मौके पर पहुंचे और प्रभारी डीएसपी कुंदन कुमार के नेतृत्व में राहुल की तलाश शुरू कर दी गई. इस पूरे मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है.

राहुल के सहकर्मी सूर्यकरण, जो रायबरेली के ही रहने वाले हैं. उन्होंने पुलिस थाने में आठ लोगों के नाम पर एक शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में यह आशंका जताई गई है कि राहुल की हत्या की गई हो सकती है और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया होगा. पुलिस ने राहुल का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. SP मनीष ने भट्ठे के मालिक, मजदूरों और स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ की है. इस बीच, प्रभारी DSP कुंदन कुमार ने बताया कि जांच CCTV फुटेज के आधार पर आगे बढ़ रही है और लापता युवक की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.