Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3032064
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

7 कट्ठा और 14 धुर जमीन पर बन रही थी बाउंड्री वॉल, फिर पहुंचे भू-माफिया, बोले- 50 लाख दे दो नहीं तो...

Begusarai Latest News: बेगूसराय में भू-माफियाओं का आतंक देखने को मिला. इन लोगों पर आरोप है कि जमीन कब्जे को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और 50 लाख की रंगदारी मांगी. पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:55 AM IST

Trending Photos

बेगूसराय में भू–माफियाओं का आतंक!
बेगूसराय में भू–माफियाओं का आतंक!

Begusarai News: बेगूसराय जिले के लाखो थाना क्षेत्र के मस्ती फतेहपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एकाएक ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी. भू-माफियाओं ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा जमाने के प्रयास में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी. वहीं, घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पूर्वजों की जमीन पर बना रहे थे बाउंड्री वॉल
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित राजकुमार गुप्ता अपने पूर्वजों की करीब 7 कट्ठा, 14 धुर जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रहे थे. इसी दौरान कई भारी संख्या में पहुंचे बदमाशों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की. साथ ही उन पर काम बंद करने का दबाव बनाया. पीड़ित के इनकार करते ही उन लोगों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और बाउंड्री वॉल को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज 
फायरिंग की सूचना मिलते ही लाखो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से 10 खोखे बरामद किए. पीड़ित ने इस संबंध में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. वहीं, पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
घटना पर सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने बताया कि यह पूरी घटना भू-माफियाओं की तरफ से जमीन कब्जाने की नीयत से की गई है. पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

​यह भी पढ़ें: रिफाइनरी प्लांट में मजदूर की संदिग्ध हालात में मौत, शव छोड़कर भागे ठेकेदार!

भू-माफियाओं पर कितनी जल्दी नकेल कस पाती है पुलिस?
बता दें कि बिहार सरकार भू-माफियाओं पर सख्ती की बात लगातार करती रही है, लेकिन बेगूसराय में खुलेआम फायरिंग कर जमीन कब्जाने की कोशिश कई सवाल खड़े करती है. अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन दबंग भू-माफियाओं पर कितनी जल्दी नकेल कस पाती है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

यह भी पढ़ें:समस्तीपुर में जमीन के नीचे मिला सीक्रेट तहखाना, 955 लीटर विदेशी शराब बरामद

TAGS

Begusarai NewsBihar News

Trending news

Begusarai News
रिफाइनरी प्लांट में मजदूर की संदिग्ध हालात में मौत, शव छोड़कर भागे ठेकेदार!
Petrol-diesel rate
पटना में फिर सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, LPG–CNG के दाम स्थिर—जानें आज का पूरा रेट
Bihar Weather
सावधान! बिहार में अब और असर दिखाएगी ठंड, गिरेगा रात का पारा, छाएगा कोहरा
Bhojpuri Cinema
खेसारी लाल को प्रेमिका ने दिया धोखा! बोले- जईसे हम रोवतानी अईसे...तुहु रोअबु रानी'
Jharkhand Weather
शीतलहर से टूटा 4 साल का रिकॉर्ड! रांची समेत इन 11 जिलों में भयंकर ठंड का अलर्ट जारी
Nawada News
काश! कोई तो बचाता... मजार के पास गुंडे प्रशांत को चाकू मारते रहे, दुकानदार भाग गए
Bihar News
JJD का नया दांव, तेज प्रताप यादव ने जय सिंह राठौड़ को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान
Chirag Paswan
LJPR में प्रकाश चंद्र और संगीता देवी को बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा में मिला ये रोल
Patna police
पटना पुलिस ने नकली सोने के बिस्कुट देकर लूटने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Samastipur News
समस्तीपुर में जमीन के नीचे मिला सीक्रेट तहखाना, 955 लीटर विदेशी शराब बरामद