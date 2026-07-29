/बेगूसरायः जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी, चार लोगों को लगी गोली, भारी पुलिस बल तैनात

बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर.. जहां जहां जमीनी विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी हुई है. इस फायरिंग में चार लोगों को गोली लगी है. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़ी संख्या में पहुंचे हथियारबंद लोगों ने जमीन पर कब्जे की कोशिश की और विरोध करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रण में लिया. फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है, लेकिन स्थिति पुलिस के नियंत्रण में बताई जा रही है. घटना चंदवारा थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव की है.