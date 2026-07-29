/बेगूसरायः जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी, चार लोगों को लगी गोली, भारी पुलिस बल तैनात

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बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर.. जहां जहां जमीनी विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी हुई है. इस फायरिंग में चार लोगों को गोली लगी है. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़ी संख्या में पहुंचे हथियारबंद लोगों ने जमीन पर कब्जे की कोशिश की और विरोध करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रण में लिया. फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है, लेकिन स्थिति पुलिस के नियंत्रण में बताई जा रही है. घटना चंदवारा थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव की है.
स्थानीय लोगों के अनुसार, करीब 50 की संख्या में हथियारबंद लोग गांव पहुंचे और एक जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने लगे. जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक काफी देर तक लगातार गोलियां चलती रहीं. फायरिंग होते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने भी साहस दिखाते हुए हमलावरों का पत्थरबाजी कर विरोध किया. इसके बाद हमलावर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए.
ग्रामीणों का दावा है कि घटनास्थल पर हमलावरों की कई मोटरसाइकिलें छूट गईं, जिनमें से कुछ में तोड़फोड़ भी की गई. इस गोलीबारी में चार लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी घायलों का इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष और सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति को शांत कराया और पूरे इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है.
बता दें कि बेगूसराय के एसपी मनीष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला जमीनी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. उन्होंने कहा कि फायरिंग की घटना में चार लोग घायल हुए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. फिलहाल, स्थिति सामान्य है और इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.