Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसरायः जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी, चार लोगों को लगी गोली, भारी पुलिस बल तैनात

बेगूसरायः जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी, चार लोगों को लगी गोली, भारी पुलिस बल तैनात

Begusarai Firing Case: बेगूसराय के चंदवारा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई इस हिंसक घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. चार लोग गोली लगने से घायल हुए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस घटना के पीछे कौन लोग थे और विवाद की असली वजह क्या थी?

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 29, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:22 PM IST
बेगूसरायः जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी, चार लोगों को लगी गोली, भारी पुलिस बल तैनात
Image Credit: बेगूसरायः जमीन विवाद में जमकर गोलीबारी, चार लोगों को लगी गोली, भारी पुलिस बल तैनात (Zee Media)

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पत्नी हत्याकांड और दुष्कर्म मामले के दो आरोपी गिरफ्तार
Pakur Crime News1 hr ago
2
Bihar Teacher Recruitment1 hr ago
3
Kaimur News2 hrs ago
4
Begusarai News2 hrs ago
5
Kishanganj News2 hrs ago