Begusarai Flood: बाढ़ बना काल! पानी में डूबने से एक मासूम की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Begusarai Flood: बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई. मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया. घटना बछवारा थाना क्षेत्र के बेगमसराय गांव की है. मृत मासूम बच्चे की पहचान समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी के रहने वाले अरविंद शाह का पुत्र संजय कुमार के रूप में की गई है. बेगूसराय में बाढ़ के पानी में डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई. मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया. घटना बछवारा थाना क्षेत्र के बेगमसराय गांव की है.

मिली जानकारी के अनुसार, मृत मासूम बच्चे की पहचान समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी के रहने वाले अरविंद शाह का पुत्र संजय कुमार के रूप में की गई है. इस घटना के संबंध में परिजनों ने बताया है कि राखी के मौके पर अपने मां के साथ ननिहाल बेगम सराय गांव आया था. उन्होंने बताया है कि अभी बाढ़ का पानी पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है. इस वार्ड के पानी में स्नान करने के लिए संजय कुमार गया था. स्नान करने के दौरान ही गहरे पानी में चला गया और डूब गया.

उन्होंने बताया कि डूबता देख लोगों ने संजय कुमार को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं सका. आखिरकार डूबने से बच्चे की मौत हो गई. फिलहाल, मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं इस घटना की सूचना परिजनों के द्वारा बछवारा थाना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची बछवारा थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

इनपुट- जीतेन्द्र चौधरी

