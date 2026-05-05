'हमें मिल रही धमकी...', JDU के पूर्व विधायक पर जमीन हड़पने का आरोप

Former JDU MLA Rajkumar Singh: बेगूसराय में जदयू के पूर्व विधायक राजकुमार सिंह एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पूर्व विधायक ने एक कीमती जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और कथित रूप से गलत तरीके से रजिस्ट्री कराकर वहां निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया है.

पीड़ित सुनील कुमार शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन पूर्व विधायक को लीज पर दी थी, जहां पहले से एक शोरूम संचालित है, लेकिन अब शोरूम के बगल की वर्कशॉप वाली जमीन पर भी जबरन कब्जा किया जा रहा है. हमने जमीन लीज पर दिया था. मग, अब जबरन कब्जा कर लिया गया है. विरोध करने पर हमें धमकी दी जा रही है. प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि पूर्व विधायक के रसूख के कारण प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. मामले को लेकर नगर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है. साथ ही डीएम, एसपी और एसडीएम को भी लिखित शिकायत सौंपी गई है.

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वहीं, इस पूरे मामले पर जब पूर्व विधायक राजकुमार सिंह से बात की गई, तो उन्होंने जमीन कब्जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे आपसी विवाद बताया है.

इस मामले में प्रभारी अंचल अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है. सुनील कुमार शर्मा की तरफ से शिकायत दी गई है, उस पर रिपोर्ट भेज दी गई है. कागजात की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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