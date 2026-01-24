Advertisement
बेगूसराय की 4 जीविका दीदियां होंगी गणतंत्र दिवस की विशेष अतिथि, दिल्ली से आय बुलावा

बेगूसराय की चार जीविका दीदियां अनिता कुमारी, कल्पना कुमारी, रूबी देवी और विवेक देवी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. इन महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबी को मात देकर आत्मनिर्भरता हासिल की है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:41 PM IST

बेगूसराय के लिए यह गर्व और सम्मान का क्षण है कि जिले की चार जीविका दीदियां आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में 'विशेष अतिथि' के रूप में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शिरकत करेंगी. बिहार की ग्रामीण महिलाओं की सफलता की यह कहानी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरने के लिए तैयार है.

आगामी 26 जनवरी 2026 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में बिहार की कुल 18 जीविका दीदियों को केंद्र सरकार ने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. इनमें सबसे अधिक गौरव बेगूसराय, भोजपुर और नालंदा जिले को मिला है, जहाँ से 4-4 दीदियों का चयन हुआ है. इसके अलावा गया और जहानाबाद से भी 3-3 दीदियां इस समारोह का हिस्सा बनेंगी. बेगूसराय के प्रबंधक संचार राजीव रंजन भी इस विशेष दल के साथ बतौर अतिथि शामिल होंगे. यह आमंत्रण इन महिलाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लाए गए सामाजिक और आर्थिक बदलाव की बड़ी स्वीकृति है.

अनिता कुमारी: संघर्ष से लखपति दीदी बनने तक का सफर

बरौनी प्रखंड के नूरपुर पंचायत की अनिता कुमारी की कहानी अटूट साहस की मिसाल है. एक समय था जब अनिता का परिवार भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा था. पति की बरौनी रिफाइनरी में मजदूरी की नौकरी छूट जाने के बाद स्थिति और भी खराब हो गई थी. बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का खर्च उठाना नामुमकिन सा लगने लगा था. ऐसे कठिन समय में अनिता 'शिव जीविका स्वयं सहायता समूह' से जुड़ीं. उन्होंने समूह से ₹20,000 का ऋण लेकर सिलाई मशीन खरीदी. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. पशुपालन और प्रिंटर के व्यवसाय से अपनी आय बढ़ाई और आज वे 'लखपति दीदी' की श्रेणी में शामिल हैं, जिनकी मासिक आय 20 हजार रुपये से अधिक है.

कल्पना कुमारी: चारदीवारी से निकलकर बनीं सफल कृषि उद्यमी

नावकोठी प्रखंड की कल्पना कुमारी कभी घर की चारदीवारी तक ही सीमित थीं. आत्मविश्वास की कमी के कारण वे लोगों से बात करने में भी हिचकिचाती थीं. 'लक्की जीविका स्वयं सहायता समूह' से जुड़कर उनकी सोच बदली. उन्होंने गांव की जरूरतों को समझा और खाद-बीज उपलब्ध कराने का व्यवसाय शुरू किया. समय पर किसानों को कृषि इनपुट देकर उन्होंने न केवल सम्मान कमाया, बल्कि अपनी आधुनिक आटा चक्की भी स्थापित की. आज वे एक सफल कृषि उद्यमी के रूप में पहचानी जाती हैं और उनकी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है.

रूबी देवी: छोटे ऋण से खड़ा किया बड़ा कपड़ा व्यवसाय

तेघड़ा प्रखंड की रूबी देवी की आर्थिक स्थिति जीविका से जुड़ने से पहले अत्यंत दयनीय थी. 'सितारा जीविका स्वयं सहायता समूह' से जुड़ने के बाद उन्हें ₹20,000 का प्रारंभिक ऋण मिला, जिससे उन्होंने कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया. मेहनत रंग लाई और उन्होंने धीरे-धीरे ₹35,000 और फिर ₹50,000 का अतिरिक्त ऋण लेकर अपने कारोबार का विस्तार किया. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिली सहायता ने उनके व्यवसाय को और पंख दिए. आज वे न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं.

विवेक देवी: 6200 दीदियों के नेतृत्व की मशाल

भगवानपुर प्रखंड की विवेक देवी एक साधारण परिवार से आती हैं, लेकिन उनके सपने बड़े थे. 2014 में 'क्रांति स्वयं सहायता समूह' से जुड़ने के बाद उन्होंने खेती और पशुपालन में नई तकनीकों को अपनाया. आज वे 'तिलक संकुल संघ' की अध्यक्ष हैं और 6200 से अधिक दीदियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नेतृत्व कर रही हैं. उन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का भी लाभ मिला है. उनकी सफलता यह बताती है कि एक महिला यदि ठान ले, तो वह पूरे समाज का नेतृत्व कर सकती है.

बेगूसराय के प्रबंधक संचार राजीव रंजन को भी जीविका के माध्यम से किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए इस समारोह में आमंत्रित किया गया है. पिछले 13 वर्षों से जीविका के साथ जुड़े राजीव रंजन ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. खगड़िया निवासी राजीव वर्तमान में बेगूसराय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी इस उपलब्धि से पूरे विभाग में हर्ष का माहौल है.

इनपुट- जितेंद्र कुमार, बेगूसराय

