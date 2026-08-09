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बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, गांवों की ओर बढ़ा पानी; मटिहानी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा

बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और तेजी से पानी गांवों की ओर जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, इससे मटिहानी क्षेत्र में बाढ़ की खतरा मंडरा रहा है. लोगों में चिंता की स्थिति बनी हुई है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 09, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:58 PM IST
बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, गांवों की ओर बढ़ा पानी; मटिहानी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा
Image Credit: बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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