/बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, गांवों की ओर बढ़ा पानी; मटिहानी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा

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बेगूसराय में गंगा एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रही है. पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में बाढ़ का डर पैदा हो गया है. पिछले 20 दिनों से पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है. जैसे-जैसे पानी धीरे-धीरे गांवों की ओर बढ़ रहा है, लोगों में घबराहट फैलने लगी है. बता दें कि कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के छितरौर गंगा घाट पर पानी का स्तर कुछ समय से लगातार बढ़ रहा है, जिससे एक बार फिर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है. लोगों ने बताया कि गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे साफ पता चलता है कि आने वाली बाढ़ की स्थिति बहुत खतरनाक होगी.
बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा
उम्मीद है कि इससे पिछले साल से भी ज्यादा तबाही हो सकती है. लोगों को पिछले साल आई बाढ़ से हुई तबाही की यादें फिर से ताजा हो रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के छितरौर गंगा घाट पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ पानी धीरे-धीरे गांवों की ओर बढ़ रहा है.
उन्होंने बताया कि नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी ने नदी के किनारे बसे गांवों के लिए बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा की तेज धारा और लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों में फसलें डूबने लगी हैं. अगर यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले दिनों में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं. बढ़ते जलस्तर को लेकर ग्रामीणों में घबराहट का माहौल है.
कई घरों में घुस गया था पानी
उन्हें याद है कि पिछले साल आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचाई थी. कई घरों में पानी घुस गया था, जिससे लोगों को अपने घर छोड़कर महीनों तक सुरक्षित जगहों पर रहना पड़ा था. इस बार भी हालात उसी दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. वहीं, लोगों को आशंका है कि स्थिति पिछले साल से भी अधिक गंभीर हो सकती है. गंगा के बढ़ते जलस्तर और लगातार हो रहे कटाव को देखते हुए ग्रामीण प्रशासन से समय रहते बाढ़ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कटाव रोकने के उपाय-राहत और बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, तो इस साल भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.