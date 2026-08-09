/बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप: तेजी से बढ़ रहा जलस्तर, गांवों की ओर बढ़ा पानी; मटिहानी क्षेत्र में बाढ़ का खतरा

कई घरों में घुस गया था पानी

उन्हें याद है कि पिछले साल आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचाई थी. कई घरों में पानी घुस गया था, जिससे लोगों को अपने घर छोड़कर महीनों तक सुरक्षित जगहों पर रहना पड़ा था. इस बार भी हालात उसी दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. वहीं, लोगों को आशंका है कि स्थिति पिछले साल से भी अधिक गंभीर हो सकती है. गंगा के बढ़ते जलस्तर और लगातार हो रहे कटाव को देखते हुए ग्रामीण प्रशासन से समय रहते बाढ़ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कटाव रोकने के उपाय-राहत और बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, तो इस साल भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.