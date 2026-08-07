/बेगूसराय: गंगा का जलस्तर बढ़ने से बजी खतरे की घंटी! सैकड़ों गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

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बेगूसराय में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर तटवर्ती इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के छितरौर बोल्डर गंगा घाट पर पिछले एक सप्ताह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इसके साथ ही इलाके में कटाव भी जारी है, जिससे ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका गहरा गई है. लोगों को पिछले साल की बाढ़ की तबाही याद आने लगी है. बता दें कि बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र स्थित छितरौर बोल्डर गंगा घाट पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. बीते एक सप्ताह से नदी का पानी तेजी से बढ़ने के कारण तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है.
गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटाव भी लगातार जारी है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा की तेज धारा और लगातार बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों की फसलें जलमग्न होने लगी हैं. उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं. बढ़ते जलस्तर को लेकर ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने बताया कि पिछले वर्ष आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचाई थी. कई घरों में पानी घुस गया था, जिससे लोगों को महीनों तक अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रहना पड़ा था.
लोगों के अनुसार, इस बार भी हालात उसी दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. लोगों को आशंका है कि इस बार की स्थिति पिछले साल से भी अधिक गंभीर ना हो जाए. गंगा के बढ़ते जलस्तर और लगातार हो रहे कटाव को देखते हुए ग्रामीण प्रशासन से समय रहते बाढ़ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कटाव रोकने के उपाय और राहत एवं बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो इस वर्ष भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.