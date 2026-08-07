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बेगूसराय: गंगा का जलस्तर बढ़ने से बजी खतरे की घंटी! सैकड़ों गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

Begusarai News: बेगूसराय के छितरौर बोल्डर गंगा घाट पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कटाव भी जारी है. ऐसे में तटवर्ती गांवों के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है. अब सभी की निगाहें प्रशासन की तैयारियों और गंगा के अगले रुख पर टिकी हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 07, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:50 AM IST
बेगूसराय: गंगा का जलस्तर बढ़ने से बजी खतरे की घंटी! सैकड़ों गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा
Image Credit: बेगूसराय: गंगा का जलस्तर बढ़ने से बजी खतरे की घंटी! सैकड़ों गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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