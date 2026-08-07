/बेगूसराय: गंगा का जलस्तर बढ़ने से बजी खतरे की घंटी! सैकड़ों गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

बेगूसराय में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर तटवर्ती इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के छितरौर बोल्डर गंगा घाट पर पिछले एक सप्ताह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इसके साथ ही इलाके में कटाव भी जारी है, जिससे ग्रामीणों में बाढ़ की आशंका गहरा गई है. लोगों को पिछले साल की बाढ़ की तबाही याद आने लगी है. बता दें कि बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र स्थित छितरौर बोल्डर गंगा घाट पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. बीते एक सप्ताह से नदी का पानी तेजी से बढ़ने के कारण तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है.