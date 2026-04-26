गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर हमला, बोले- खुद का घर संभल नहीं रहा, चले हैं बंगाल में ममता को जिताने

बेगूसराय: पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. इसी बीच अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है. केजरीवाल के ममता बनर्जी के समर्थन में बंगाल जाकर प्रचार करने के फैसले पर गिरिराज सिंह ने बिहार की एक कहावत का जिक्र करते हुए उन पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि "अपन बियाह नहीं, चल दूसरे के लिए लड़का-लड़की देखने" यानी केजरीवाल खुद की सरकार और पार्टी तो संभाल नहीं पा रहे हैं और अब दूसरे की नैया पार लगाने बंगाल जा रहे हैं.

गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में पहले ही हार की कगार पर खड़ी हैं. ऐसे में अरविंद केजरीवाल का वहां जाकर प्रचार करना ममता बनर्जी के लिए राहत के बजाय और मुसीबत खड़ी कर सकता है. केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि केजरीवाल के बंगाल दौरे से टीएमसी को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उनकी वजह से ममता बनर्जी की दो-चार सीटें और कम हो सकती हैं. उन्होंने तंजिया लहजे में कहा कि जब अपनी साख बचाने की चुनौती हो, तो दूसरों को जीत दिलाने का दावा करना हास्यास्पद लगता है.

राहुल गांधी के बंगाल दौरे को लेकर भी गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कांग्रेस नेता से सवाल किया कि वे देश को यह साफ करें कि उनका गठबंधन 'INDI गठबंधन' है या फिर 'ठगबंधन'. गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन) जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस और टीएमसी एक साथ थे, लेकिन अब बंगाल के चुनावी मैदान में उनका गठबंधन किस आधार पर चल रहा है, यह किसी को समझ नहीं आ रहा. उन्होंने इसे केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए बनाया गया एक स्वार्थी गठबंधन करार दिया.

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केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राहुल गांधी बंगाल में पहले ही हार मान चुके हैं और अब ममता बनर्जी भी केवल अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के पास कोई विजन नहीं है और वे केवल नकारात्मक राजनीति के सहारे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. गिरिराज सिंह के इस बयान ने बंगाल चुनाव की सरगर्मी को और बढ़ा दिया है.