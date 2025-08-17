Giriraj Singh Controversial Statement: 'राहुल-तेजस्वी कंस के रास्ते पर, उनका नाश तय...', गिरिराज सिंह के बिगड़े बोल

Giriraj Singh Controversial Statement: बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया है. केंद्रीय मंत्री ने इन दोनों नेताओं को कंस बताया है. गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं. जिस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने कंस का नाश कर धर्म की स्थापना की थी, वैसे ही यहां भी कुछ कंस मौजूद हैं. जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका नाश भी तय है. दरअसल, जन्माष्टमी के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तुलना कंस से की.

उन्होंने कहा कि ये लोग कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं. जिस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने कंस का नाश कर धर्म की स्थापना की थी, वैसे ही यहां भी कुछ कंस मौजूद हैं. जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि उनका नाश भी तय है. गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं. जनता इनके काम को देख रही है और इस बार भी एनडीए को अपार बहुमत के साथ आशीर्वाद मिलेगा. विपक्ष पर तंज कसते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अब सब समझ चुकी है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राम और कृष्ण की धरती पर झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वालों की कोई जगह नहीं है. उन्होंने दावा किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बेगूसराय की सातों सीटों पर जीत दर्ज करेगा. उन्होंने कहा कि यह दावा वह किसी अहंकार में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर कर रहे हैं. सिंह ने कहा, “गरीबों और जनता के बीच जाकर हम कह सकते हैं कि सातों विधानसभा सीटें एनडीए जीतेगा, कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं.

रिपोर्ट- जितेन्द्र कुमार

