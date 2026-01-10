Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069731
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

'बंगाल को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती हैं', गिरिराज सिंह ने CM ममता को घेरा, ओवैसी पर बोले- गजवा-ए-हिंद का सपना अधूरा

Begusarai News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ममता को डर था कि दस्तावेज मिलने से अभिषेक बनर्जी फंस सकते हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:15 PM IST

Trending Photos

'बंगाल को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती हैं', गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को घेरा, ओवैसी पर बोले- गजवा-ए-हिंद का सपना अधूरा
'बंगाल को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती हैं', गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को घेरा, ओवैसी पर बोले- गजवा-ए-हिंद का सपना अधूरा

Begusari News: बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चार दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे हैं, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. दौरे के पहले ही दिन उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी तेज करते हुए महागठबंधन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला. महागठबंधन पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने एकता पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि महागठबंधन है कहां? चुनाव के समय राहुल गांधी के आसपास सब सट जाते हैं, बाद में कोई नहीं रहता. सब संतरे की तरह बिखरे हुए हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल का एक-एक व्यक्ति उन्हें संविधान विरोधी बता रहा है. 

'ममता बनर्जी को डर'
उन्होंने ईडी कार्रवाई का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि आज तक कहीं देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री ईडी के हाथों से कागजात छीनकर बाहर आए और कहे कि ये गुप्त दस्तावेज थे. अगर गुप्त थे तो क्या वह पार्टी दफ्तर था. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को डर था कि दस्तावेज मिलने से अभिषेक बनर्जी फंस सकते हैं, इसलिए डीजीपी को साथ लेकर ईडी दफ्तर से कागजात ले जाए गए. गिरिराज सिंह ने कहा कि इतने बड़े डकैत हैं कि डीजीपी को साथ लेकर कागजात चुरा लिए गए. आखिर चुराने की जरूरत क्यों पड़ी.

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांट रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने दावा किया कि अमित शाह को गाली देने से बंगाल की जनता भ्रमित नहीं होगी. गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल को घुसपैठियों के हवाले करना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल का शायद ही कोई जिला बचा हो जहां हिंदू डरे और सहमे हुए न हों. उन्होंने हिंदूओं से डर से बाहर निकलकर राज्य को बचाने की अपील की. 

Add Zee News as a Preferred Source

'ओवैसी जैसे नेता...'
इस दौरान ओवैसी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी जैसे नेता कभी मुंबई की मेयर और कभी प्रधानमंत्री के बुर्का पहनने की बात करते हैं. उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये क्या फैलाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और अगर किसी के मन में गजवा-ए-हिंद का सपना है, तो वह जान ले कि ऐसा कभी नहीं होगा. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश में न दूसरा पाकिस्तान बनेगा, न गजवा-ए-हिंद होगा और न ही शरिया कानून लागू होगा.

गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व को पूरा देश सम्मान देता है, लेकिन नफरत फैलाने वालों को देश कभी नेता नहीं मानेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी जैसे नेता समाज में हिंदू-मुसलमान के नाम पर द्वेष फैलाने का काम करते हैं, जिसे देश स्वीकार नहीं करेगा.

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी

यह भी पढ़ें: 'अरे कौन है ई, क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने वाला?', लालू परिवार पर JDU का वार

TAGS

Giriraj SinghCM Mamata Banerjee

Trending news

JDU
'अरे कौन है ई, क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने वाला?', लालू परिवार पर JDU का वार
Raxaul Income Tax Raid
तनिष्क से लेकर हीरो तक 'रेड ही रेड': रक्सौल में आयकर विभाग की घेराबंदी
KC Tyagi
क्या JDU और के.सी. त्यागी की राहें हो गई अलग? पार्टी ने कहा- कोई औपचारिक संबंध नहीं
Bihar News
बिहार में बेखौफ भू-माफिया: पूर्व सांसद की जमीन पर कब्जे की कोशिश, CO की रोक भी बेअसर
Ranchi News
रांची की स्मार्ट पहल: ₹5 के सिक्के से खुलेगा AI ईको-टॉयलेट, सेंसर से होगा फ्लश
Samastipur News
भूसी की आड़ में शराब तस्करी का 'खेल', समस्तीपुर और बक्सर में करोड़ों की खेप पकड़ी गई
Nalanda News
अब दलालों की खैर नहीं! बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में एआई कैमरों का पहरा
Lalu Yadav
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं', एक बार फिर छलका रोहिणी का दर्द
basant panchami 2026
सारण में बंगाल के कलाकारों का जादू, ईको-फ्रेंडली प्रतिमाओं से सजेगा मां का दरबार
rajan ji maharaj bhajan
'जगत में कोई न परमानेंट', राजन जी महाराज के इस भजन में छुपी है जीवन की सरल सच्चाई!