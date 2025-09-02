मुस्लिम युवक अरमान से था छात्रा को इश्क, दिल्ली ले जाना चाहता था प्रेमी, लेकिन प्रेमिका ने सुसाइड कर ली
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2905736
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

मुस्लिम युवक अरमान से था छात्रा को इश्क, दिल्ली ले जाना चाहता था प्रेमी, लेकिन प्रेमिका ने सुसाइड कर ली

Begusarai Latest News: बेगूसराय में एक छात्रा को अपने गांव के ही एक मुस्लिम युवक अरमान से प्रेम था. प्रेमी अरमान छात्रा को दिल्ली ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह कामयाब नहीं हुआ तो छात्रा ने घर में सुसाइड कर लिया. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 02, 2025, 10:41 AM IST

Trending Photos

छात्रा ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया
छात्रा ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया

Begusarai News: बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में एक छात्रा ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है. इस आत्महत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. वहीं, छात्रा के आत्महत्या के बाद लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. मटिहानी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की है. मृत छात्रा की पहचान रामपुर गांव रहने वाली बताई जा रही है. 

गांव के युवक से चल रहा था छात्रा का प्रेम प्रसंग
इस घटना के संबंध में परिजनों बताया है कि छात्रा को गांव के ही रहने वाले मुस्लिम युवक अरमान के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. उन्होंने बताया है कि अरमान नामक युवक इसे अपने प्रेम जाल में फंसा कर इसको दिल्ली ले जाना था. दिल्ली ले जाने से पहले इस घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छात्रा को किसी तरह बरामद कर लिया. वहीं, युवक अरमान मौके से फरार हो गया. उन्होंने बताया है कि जब पुलिस घर पर छात्रा को छोड़कर चली गई. तभी छात्रा ने घर में ही गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया. 

दिल्ली ले जाना चाहता था प्रेमी
परिजनों का कहना है कि अरमान कुमार नामक युवक ही छात्रा को आत्महत्या करने का उसकना का काम किया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अरमान नामक युवक को कई बार गांव के लोग समझने का कोशिश किया, लेकिन इसके बावजूद भी युवक नहीं समझा और छात्रा को अपने साथ दिल्ली ले जाने का प्रयास किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लड़का-लड़की के आपत्तिजनक हालत में होने की सूचना मिली पुलिस पहुंची तो जख्मी युवक मिला

प्यार में सफल नहीं हुआ तो सुसाइड किया
उन्होंने बताया कि मुस्लिम युवक अरमान के इशारे पर ही लड़की ने आत्महत्या की है. वहीं, लोगों का ये भी कहना है कि प्यार में सफल नहीं हुआ तो इसलिए छात्रा ने आत्महत्या कर लिया है. फिलहाल, इस घटना के बाद अरमान मौके से फरार है. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने मटिहानी थाना पुलिस को दी. मौके पर मटिहानी थाने की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई हैं.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

यह भी पढ़ें:देवर-भाभी का इश्क, भाई का इंतकाम और इमोशनल अत्याचार... इस कारण हुई रिजवान की हत्या

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Begusarai NewsBihar News

Trending news

Begusarai News
मुस्लिम युवक से था छात्रा को इश्क, दिल्ली ले जाना चाहता था प्रेमी, लेकिन प्रेमिका...
bihar chunav 2025
कांग्रेस अब 70 नहीं 90 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, वोटर अधिकार यात्रा से बढ़ा हौसला!
Bhagalpur News
भागलपुर में फिर से वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, C 4 कोच की दो खिड़कियां क्षतिग्रस्त
patna news
देवर-भाभी का इश्क, भाई का इंतकाम और इमोशनल अत्याचार... इस कारण हुई रिजवान की हत्या
Bihar Health Department
बिहार में अब स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्ती! 10 हजार से अधिक नर्सों की होगी बहाली
Voter Adhikar Yatra
पटना से देशभर तक जाएगी ‘वोटर अधिकार यात्रा’, विपक्षी दलों ने बताया ऐतिहासिक पहल
Bettiah news
Bettiah News: बेतिया में साइबर गिरोह का भंडाफोड़, 7 अपराधी गिरफ्तार
Sheikhpura Vidhan Sabha Seat
शेखपुरा विधानसभा में प्याज किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज, रोजगार हैं अहम् मुद्दे
Bagaha News
शिक्षक की विदाई पर भावुक माहौल, फूट-फूटकर रोए छात्र, अभिभावकों की आंखें भी नम
Nalanda News
Nalanda News: सिलाव में दर्दनाक हादसा, मकान का छत गिरने से मजदूर की मौत, चार घायल
;