मुस्लिम युवक अरमान से था छात्रा को इश्क, दिल्ली ले जाना चाहता था प्रेमी, लेकिन प्रेमिका ने सुसाइड कर ली

Begusarai News: बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में एक छात्रा ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है. इस आत्महत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. वहीं, छात्रा के आत्महत्या के बाद लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. मटिहानी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की है. मृत छात्रा की पहचान रामपुर गांव रहने वाली बताई जा रही है.

गांव के युवक से चल रहा था छात्रा का प्रेम प्रसंग

इस घटना के संबंध में परिजनों बताया है कि छात्रा को गांव के ही रहने वाले मुस्लिम युवक अरमान के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. उन्होंने बताया है कि अरमान नामक युवक इसे अपने प्रेम जाल में फंसा कर इसको दिल्ली ले जाना था. दिल्ली ले जाने से पहले इस घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छात्रा को किसी तरह बरामद कर लिया. वहीं, युवक अरमान मौके से फरार हो गया. उन्होंने बताया है कि जब पुलिस घर पर छात्रा को छोड़कर चली गई. तभी छात्रा ने घर में ही गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया.

दिल्ली ले जाना चाहता था प्रेमी

परिजनों का कहना है कि अरमान कुमार नामक युवक ही छात्रा को आत्महत्या करने का उसकना का काम किया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अरमान नामक युवक को कई बार गांव के लोग समझने का कोशिश किया, लेकिन इसके बावजूद भी युवक नहीं समझा और छात्रा को अपने साथ दिल्ली ले जाने का प्रयास किया.

प्यार में सफल नहीं हुआ तो सुसाइड किया

उन्होंने बताया कि मुस्लिम युवक अरमान के इशारे पर ही लड़की ने आत्महत्या की है. वहीं, लोगों का ये भी कहना है कि प्यार में सफल नहीं हुआ तो इसलिए छात्रा ने आत्महत्या कर लिया है. फिलहाल, इस घटना के बाद अरमान मौके से फरार है. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने मटिहानी थाना पुलिस को दी. मौके पर मटिहानी थाने की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई हैं.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार

