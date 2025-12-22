ब्लाउज से इस कदर लगाव कि गुड़िया ने दे दी अपनी जान, बेगूसराय की यह खबर दिमाग घुमा देगी!

Begusarai News: बेगूसराय से एक बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां महज ब्लाउज चोरी होने की बात से आहत एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. महिला की आत्महत्या की खबर फैलते ही पूरे गांव में सनसनी मच गई. वहीं परिजनों में कोहराम मच गया. ये पूरा मामला नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के बंदुआर गांव का है. मृत महिला की पहचान बंदुआर गांव निवासी अरुण तांती की पत्नी गुड़िया देवी के रूप में की गई है.

ब्लाउज चोरी होने से थी नाराज

मृतका के पति अरुण तांती ने बताया कि उनकी पत्नी ने आंगन में साड़ी और ब्लाउज सूखने के लिए रखा था. इसी दौरान अचानक ब्लाउज चोरी हो गया. ब्लाउज चोरी होने की बात से गुड़िया देवी काफी नाराज और आवेश में आ गईं. परिजनों ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की और कहा कि नया ब्लाउज खरीद दिया जाएगा, लेकिन वह शांत नहीं हुईं. पति ने बताया कि जब वह काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे, उसी दौरान गुड़िया देवी घर में अकेली थीं. करीब तीन घंटे बाद उन्हें सूचना मिली कि गुड़िया देवी ने घर के अंदर ही गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है.

यह भी पढ़ें: नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी, पटना में घट गए सोना-चांदी के रेट, देखें ताजा भाव

Add Zee News as a Preferred Source

मृत महिला के तीन छोटे-छोटे बच्चे

घटना की खबर मिलते ही गांव में चर्चा का माहौल बन गया. मृत महिला के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं. मां की मौत के बाद तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं. वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना नीमा चांदपुरा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

पारिवारिक विवाद में श्याम चौधरी ने लगाई फांसी

वही, मुजफ्फरपुर के पारू में खुटाही गांव में रविवार (22 दिसंबर) को श्याम चौधरी (38) ने खुदकुशी कर ली. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पारू सीएचसी लेकर गई. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, श्याम चौधरी के परिवार में काफी समय से कोई विवाद चल रहा था.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार, बेगूसराय

​यह भी पढ़ें: सुबह-सुबह फल खरीदने निकले तेज प्रताप यादव, वीडियो शेयर कर बता दिया अपनी सेहत का राज