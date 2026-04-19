Begusarai News: बेगूसराय में भीषण अगलगी; बलिया बाजार में धू-धू कर जलीं आधा दर्जन दुकानें, लाखों की संपत्ति खाक

Begusarai News: बेगूसराय में एक ही समय पर लगी भीषण आग ने आधा दर्जन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है. आग लगने की इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया है. आशंका जताई जा रही है कि इस आग से लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है. यह पूरी घटना बलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बलिया बाजार में हाई स्कूल के पास हुई, जहां आज सुबह (19 अप्रैल) अचानक कई दुकानों में आग लग गई. देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और उसने आस-पास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. आग लगते ही स्थानीय निवासियों में दहशत की लहर दौड़ गई.

आग बुझाने में लगी दमकल की तीन गाड़ियां

लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दीं और दुकानों से सामान बचाने के लिए जी-जान से जुट गए. हालांकि, आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उसे काबू में लाना बेहद मुश्किल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही, दमकल विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल, आग बुझाने के काम में तीन दमकल गाड़ियां लगी हुई हैं. इन तमाम कोशिशों के बावजूद, आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है और दुकानों के अंदर रखा सामान तेजी से जलता जा रहा है. जैसा कि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है. आग की लपटें और धुएं के बादल तेजी से फैल रहे हैं. मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है.

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घटना के कारण लाखों रुपये का नुकसान

फिलहाल दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा हुआ है. आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है. हालांकि, आशंका है कि इस घटना के कारण लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. इस समय सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर इतनी भीषण आग लगी कैसे. यह शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ या किसी और वजह से इसकी जांच अभी चल रही है. इस बीच, स्थिति को काबू में लाने के प्रयास लगातार जारी हैं.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार, बेगूसराय