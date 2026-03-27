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बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर: ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत

Begusarai Accident: बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. एक ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है. इस घटना के बाद से ही पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:10 AM IST

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बेगूसराय में रफ्तार का कहर
बेगूसराय में रफ्तार का कहर

Begusarai Accident: बेगूसराय में तेज रफ्तार गाड़ियों का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर, तेज रफ्तार ने एक घर का चिराग बुझा दिया है. एक साइकिल सवार को तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना बरौनी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत पापड़ौर चौक के पास हुई, जहां एक ट्रक ने साइकिल चला रहे एक व्यक्ति को कुचल दिया.

पूरे गांव में पसरा सन्नाटा
साइकिल सवार की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान पापड़ौर गांव के निवासी मसूदन सिंह के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मसूदन सिंह जीरो माइल की तरफ से अपनी साइकिल पर कुछ सामान लेकर घर लौट रहे थे, तभी उस तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मारकर कुचल दिया. इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद, पीड़ित परिवार गहरे सदमे में डूब गया है. साथ ही इस घटना से पूरे गांव में शोक का सन्नाटा छा गया है.

यह भी पढ़ें: सीतामढ़ी: रिश्वत लेते पकड़ा गया राजस्व कर्मचारी, 13 हजार रुपए गिनते वीडियो वायरल

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तेज रफ्तार गाड़ियों का कहर
घटना की सूचना मिलते ही, बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, सबसे अहम सवाल यही बना हुआ है कि तेज रफ्तार गाड़ियों का यह जानलेवा कहर जो लगातार लोगों की जान ले रहा है ये आखिर कब थमेगा?

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार, बेगूसराय

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