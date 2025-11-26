Advertisement
बेगूसराय में तेज रफ्तार ने मचाई तबाही, बहनोई की मौत साला गंभीर रूप से घायल

Bihar News: बेगूसराय के चिरंजीवीपुर के पास भीषण सड़क हादसे में जीतन कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके साला दिलखुश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गएहादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दीपुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:58 PM IST

Trending Photos

Bihar News: बिहार के बेगूसराय से दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां सड़क पर रफ्तार ने एक परिवार को तबाह कर दिया. बछवारा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर के पास हुए भीषण हादसे में बहनोई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साला गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. हादसे में मृतक की पहचान तेघरा थाना क्षेत्र के रहने वाले रंजीत साहनी के पुत्र जीतन कुमार साहनी के रूप में की गई है. वहीं गंभीर रूप से घायल युवक समस्तीपुर निवासी दिलखुश कुमार बताया जा रहा है।.

दुर्घटना हुई अचानक

परिजनों के अनुसार, जीतन कुमार अपने ससुराल से साला के साथ मोटरसाइकिल पर समस्तीपुर से बेगूसराय की ओर लौट रहे थे. तभी चिरंजीवीपुर के पास अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को जबरदस्त तरीके से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयावह थी कि जीतन कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दिलखुश कुमार लहूलुहान अवस्था में सड़क पर गिर पड़े.

ये भी पढ़ें: सो रहा था दंपति, पति को किसी ने टांगी से काट डाला, अवैध संबंध के शक में किया हमला

मौके पर अफरा–तफरी, पुलिस ने लिया नियंत्रण

हादसे के बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. बछवारा थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल दिलखुश कुमार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

स्थानीय लोगों और प्रशासन की चेतावनी

स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन सड़क पर तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों के प्रति सजग रहने की चेतावनी दे रहे हैं. यह हादसा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन न करने के खतरों को एक बार फिर उजागर करता है. परिजन और स्थानीय लोग हादसे के बाद से शोक में डूबे हुए हैं और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

इनपुट: जीतेन्द्र चौधरी

