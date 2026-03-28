बेगूसराय में NH-28 पर कार और बाइक की भीषण टक्कर, तीन गंभीर रूप से घायल

बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-28 (NH-28) पर रसीदपुर सीमांकन के पास एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. यहाँ एक तेज रफ्तार वेगनार कार और पल्सर बाइक के बीच सीधी और जोरदार टक्कर हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भयानक थी कि इसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग सहम गए. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मानवता का परिचय देते हुए राहत कार्य शुरू किया और सभी घायलों को तुरंत पास के दलसिंहसराय स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है.

हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार और गलत तरीके से ओवरटेक करना बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, पल्सर बाइक सवार युवक दलसिंहसराय की ओर से आ रहे थे, जबकि वेगनार कार (BR01CC7936) बछवाड़ा की ओर जा रही थी. इसी दौरान कार चालक ने आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की और सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. इस भिड़ंत में बाइक के पूरी तरह परखच्चे उड़ गए और कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. स्थानीय लोगों की तत्परता से घायलों को समय पर अस्पताल पहुँचाया गया, वरना परिणाम और भी घातक हो सकते थे.

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हादसे में घायल हुए युवकों की पहचान रसीदपुर पंचायत के वार्ड संख्या-8 के निवासी मोहम्मद जफीर के 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अरमान और मोहम्मद हाशिम के रूप में हुई है. कार में सवार एक अन्य व्यक्ति भी चोटिल हुआ था, लेकिन वह प्राथमिक उपचार के बाद मौके से चला गया, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी है. बछवाड़ा थानाध्यक्ष परेंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर स्थिति को संभाला और बाधित यातायात को सामान्य कराया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को जब्त कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है. इस हादसे ने एक बार फिर नेशनल हाईवे पर बेलगाम रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के खतरों को उजागर कर दिया है.

इनपुट- जितेंद्र कुमार, बेगूसराय