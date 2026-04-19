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बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा, दाह संस्कार के लिए जा रहे लोगों से भरा ट्रैक्टर पलटा, एक की मौत

बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर ढाला के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर गड्ढे में पलट गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए. खगड़िया के लाब गांव निवासी ये सभी लोग एक महिला के दाह संस्कार के लिए मुंगेर जा रहे थे. मृतक की पहचान सोचित यादव के रूप में हुई है. घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 19, 2026, 05:11 PM IST

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बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा
बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा

बेगूसराय जिले से एक बहुत ही दुखद और हृदयविदारक खबर सामने आई है, जहाँ अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे लोगों के साथ एक भीषण हादसा हो गया. साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियां तो दूर, एक मातम को और गहरे गम में बदल दिया है. इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई है, जबकि 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

यह दर्दनाक वाकया उस वक्त हुआ जब खगड़िया जिले के लाब गांव के रहने वाले लोग एक महिला के अंतिम संस्कार के लिए मुंगेर गंगा घाट जा रहे थे. सभी लोग एक ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले थे. जैसे ही ट्रैक्टर बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर ढाला के पास पहुँचा, अचानक चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया. तेज रफ्तार होने के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में पलट गया. ट्रैक्टर पलटने के बाद उस पर सवार लोग उसी के नीचे दब गए, जिससे चीख-पुकार मच गई.

इस हादसे में खगड़िया के लाब गांव निवासी सोचित यादव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, ट्रैक्टर पर सवार करीब 30 अन्य लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं. घायलों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है. हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए स्थानीय लोग तुरंत दौड़े और काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया. सभी घायलों को तुरंत बेगूसराय सदर अस्पताल और पास के अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है.

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जैसे ही इस हादसे की खबर मृतक सोचित यादव के घर पहुँची, वहां कोहराम मच गया. एक महिला के दाह संस्कार की तैयारी के बीच इस नई मौत की खबर ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गई. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा केवल तेज रफ्तार की वजह से हुआ या वाहन में कोई तकनीकी खराबी थी. फिलहाल, इलाके में इस घटना को लेकर काफी दुख और तनाव का माहौल है.

इनपुट - जितेंद्र चौधरी

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