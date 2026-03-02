Begusarai News: बेगूसराय में जिलाध्यक्ष पद के चुनाव में भारी हंगामा, आपस में भिड़े समर्थक, चुनाव स्थगित

Begusarai News: बेगूसराय में जदयू के संगठनात्मक चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हो गया. जिलाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शहर के केडीएम होटल में बैठक आयोजित की गई थी. चुनाव प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में दावेदार और उनके समर्थक मौके पर पहुंच गए. बताया जा रहा है कि कुल 18 लोगों ने जिलाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया. उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने और समर्थकों के बीच बहस के बाद माहौल अचानक गर्म हो गया.

धक्का-मुक्की और हंगामा

देखते ही देखते नारेबाजी, धक्का-मुक्की और हो-हंगामा शुरू हो गया. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ लोग मारपीट पर भी उतारू हो गए. हालात को बिगड़ता देख चुनाव अधिकारियों ने तत्काल मतदान प्रक्रिया को रोक दिया.करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में किया गया. फिलहाल जिलाध्यक्ष का चुनाव स्थगित कर दिया गया है.गौरतलब है कि जदयू का संगठनात्मक चुनाव प्रदेश के सभी जिलों में कराया जा रहा था और इसी कड़ी में बेगूसराय में भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी.

यह भी पढ़ें: Patna News: पटना में ज्वेलरी स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, छह आरोपी गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

असामाजिक तत्वों ने किया हंगामा

इस संबंध में पूर्ण विधायक राजकुमार सिंह ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा था, लेकिन कुछ कारणों से व्यवधान उत्पन्न हुआ. इसकी जानकारी प्रदेश नेतृत्व को दे दी गई है. वहीं, अजय पासवान ने कहा कि 18 दावेदारों के बीच चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें नंदलाल भी एक दावेदार थे. इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना पड़ा. फिलहाल पार्टी नेतृत्व आगे की रणनीति तय करने में जुटा है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार, बेगूसराय