/शादी से पहले मुस्लिम युवक से पत्नी करती थी प्रेम, पति ने खाई सल्फास की गोली

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बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 27 वर्षीय नीतीश कुमार की सल्फास की गोली खाने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने पत्नी और सास पर प्रताड़ना के साथ-साथ जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. बताया जाता है कि तेलन वार्ड नंबर 8 निवासी नीतीश कुमार की शादी 5 मई 2022 को मटिहानी थाना क्षेत्र के रामपुर सैदपुर ऐमा निवासी अंजली कुमारी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद और अनबन शुरू हो गई.
मृतक के परिजनों का आरोप है कि नीतीश की गैरमौजूदगी में उसकी पत्नी किसी युवक से घंटों बातचीत करती थी. परिजनों ने शादी से पहले भी एक मुस्लिम युवक से उसके कथित संबंध होने का आरोप लगाया है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. परिजनों के अनुसार, नीतीश बेंगलुरु में मजदूरी करता था और पत्नी के व्यवहार को लेकर काफी परेशान रहता था. विवाद बढ़ने के बाद अंजली अपने मायके में रहने लगी. वर्ष 2026 में उसने पति के खिलाफ मेंटेनेंस (भरण-पोषण) का मामला भी दर्ज कराया था.
इसी बीच परिजनों का दावा है कि नीतीश ने सितंबर 2026 में दूसरी शादी कर ली. इसकी जानकारी मिलने के बाद उसकी पहली पत्नी ने कथित तौर पर उसे बहला-फुसलाकर वापस ससुराल बुलाया. बताया जा रहा है कि 11 सितंबर 2026 को नीतीश ने सल्फास की गोली खा ली. गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर नीतीश को जहर खिलाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है. मौत की वास्तविक वजह और लगाए गए आरोपों की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.