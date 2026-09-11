/शादी से पहले मुस्लिम युवक से पत्नी करती थी प्रेम, पति ने खाई सल्फास की गोली

बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 27 वर्षीय नीतीश कुमार की सल्फास की गोली खाने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने पत्नी और सास पर प्रताड़ना के साथ-साथ जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. बताया जाता है कि तेलन वार्ड नंबर 8 निवासी नीतीश कुमार की शादी 5 मई 2022 को मटिहानी थाना क्षेत्र के रामपुर सैदपुर ऐमा निवासी अंजली कुमारी से हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद और अनबन शुरू हो गई.