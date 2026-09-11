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शादी से पहले मुस्लिम युवक से पत्नी करती थी प्रेम, पति ने खाई सल्फास की गोली

बेगूसराय में पत्नी से विवाद में पति के सल्फास की गोली खाने से मौत होने का मामला सामने आया है. परिजनों ने शादी से पहले पत्नी पर मुस्लिम युवक से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है. साथ ही ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या का भी आरोप लगाया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByShailendra
Published: Sep 11, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:30 PM IST
शादी से पहले मुस्लिम युवक से पत्नी करती थी प्रेम, पति ने खाई सल्फास की गोली
Image Credit: मृतक युवक का रोता बिलखता परिवार (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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