/बेगूसरायः दो बेटियों के बाद तीसरे संतान से किया इनकार तो पति ने घोंट दिया गला, आरोपी परिवार समेत फरार

इसको लेकर कई बार पंचयात भी हुई, लेकिन आरोपी पति के हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. इस संबंध मे लड़की के भाई सतीश कुमार का आरोप है की घटना के दिन उसकी बहन नें फोन कर बताया की भैया जल्दी आओ ये लोग मुझे मार देंगे. ये उसकी बहन के आखरी बोल थे. इसकी सूचना मिलते ही उसने अपने जीजा को फोन लगाया तो जीजा ने एक शब्द में कहा कि मरेगी, कहकर फोन काट दिया. जिसके बाद वो लगातार अपनी बहन और जीजा को फोन लगाते रहे तो दोनों का मोबाइल ऑफ मिला. इसके बाद जब वो मौके पर पहुंचे तो उसकी बहन बिस्तर पर मृत पड़ी थी और ससुराल के लोग फरार थे. वहीं, इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.