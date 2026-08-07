/बेगूसरायः दो बेटियों के बाद तीसरे संतान से किया इनकार तो पति ने घोंट दिया गला, आरोपी परिवार समेत फरार

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बेगूसराय से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो सभ्य समाज पर कलंक लगाता है. दरअसल, यहां पर दो लड़कियों के जन्म के बाद जब पत्नी ने तीसरी संतान पैदा करने से मना कर दिया तो नाराज पति ने गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद से ससुराल के लोग फरार हैं. वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजते हुए आगे की कारवाई शुरू कर दी है. घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के चक्का गावं की है. मृतक महिला की पहचान रुपेश कुमार की पत्नी सोनी कुमारी (24 वर्षीय) के रूप में हुई है.
बताया जा रहा है कि बखरी थाना क्षेत्र के खखरुआ गावं की रहने वाली सोनी कुमारी की वर्ष 2019 में रुपेश कुमार से शादी हुई थी. शादी के बाद उसने दो बेटियों को जन्म दिया. रुपेश को एक बेटा चाहिए था, जबकि सोनी कुमारी तीसरी संतान पैदा नहीं करना चाहती थी. इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था. मृतका के मायके वालों ने बताया कि रुपेश एक बेटे को जन्म देने की जिद पर अड़ा था, लेकिन डॉक्टरो ने अब बच्चे को जन्म देने से मना किया था. डॉक्टरो की सलाह पर सोनी कुमारी ने भी तीसरे बच्चे को जन्म देने से इंकार कर दिया था. बस इसी बात को लेकर रुपेश अक्सर उसे मारता-पीटता था.
इसको लेकर कई बार पंचयात भी हुई, लेकिन आरोपी पति के हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. इस संबंध मे लड़की के भाई सतीश कुमार का आरोप है की घटना के दिन उसकी बहन नें फोन कर बताया की भैया जल्दी आओ ये लोग मुझे मार देंगे. ये उसकी बहन के आखरी बोल थे. इसकी सूचना मिलते ही उसने अपने जीजा को फोन लगाया तो जीजा ने एक शब्द में कहा कि मरेगी, कहकर फोन काट दिया. जिसके बाद वो लगातार अपनी बहन और जीजा को फोन लगाते रहे तो दोनों का मोबाइल ऑफ मिला. इसके बाद जब वो मौके पर पहुंचे तो उसकी बहन बिस्तर पर मृत पड़ी थी और ससुराल के लोग फरार थे. वहीं, इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.