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बेगूसरायः दो बेटियों के बाद तीसरे संतान से किया इनकार तो पति ने घोंट दिया गला, आरोपी परिवार समेत फरार

Begusarai Crime News: दो लड़कियों के जन्म के बाद तीसरी संतान को जन्म देने से इनकार करने पर महिला की जान चली गई, उसके पति ने ही उसका गला घोंट दिया. इस घटना के बाद से ससुराल के लोग फरार हैं. वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 07, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:03 PM IST
बेगूसरायः दो बेटियों के बाद तीसरे संतान से किया इनकार तो पति ने घोंट दिया गला, आरोपी परिवार समेत फरार
Image Credit: बेगूसरायः दो बेटियों के बाद तीसरे संतान से किया इनकार तो पति ने घोंट दिया गला, आरोपी परिवार समेत फरार (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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